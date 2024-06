Formazioni Inghilterra Bosnia/ Quote: molte possibili sorprese (amichevole, oggi 3 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA BOSNIA: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

C’è chi pensa agli Europei e chi guarda già al futuro: le probabili formazioni di Inghilterra Bosnia ci potrebbero regalare dubbi e sorprese, anche perché stasera nell’amichevole di Newcastle gli obiettivi saranno molto diversi per i due commissari tecnici. Gareth Southgate lavora con i suoi uomini per sfatare il tabù degli Europei mai vinti dall’Inghilterra, che tre anni fa si fermò ai rigori della finale di Wembley contro l’Italia e adesso proverà per l’ennesima volta a rendere felici i propri tifosi che aspettano da 58 anni.

La Bosnia di Sergej Barbarez inaugura invece di fatto un nuovo ciclo: non si è qualificata per Euro 2024 e di conseguenza deve già pensare a quello che verrà dall’autunno in poi, cominciando il lavoro con una doppietta di amichevoli di sicuro prestigio, considerando che adesso c’è l’Inghilterra e che la prossima sarà invece contro l’Italia. Serve un mix di certezze e novità, ci si potrà lavorare in base all’indicazioni di stasera e allora curiosiamo adesso nelle probabili formazioni di Inghilterra Bosnia.

COSA CI DICONO PRONOSTICO E QUOTE?

In un momento di pausa dalle probabili formazioni, ricordiamo anche il pronostico su Inghilterra Bosnia in base alle quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 è quotato a 1,14, perché la vittoria dell’Inghilterra sembra praticamente una certezza; molto alta già la quota di 7,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X), infine sarebbe ripagato ben 13 volte la posta in palio sul segno 2 chi avrà creduto nel colpaccio della Bosnia.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA BOSNIA

MOLTE SORPRESE PER SOUTHGATE

Considerando chi ha appena terminato la Champions League come Bellingham, chi non è al meglio come Shaw e Maguire e che questa potrebbe essere una chance preziosa per chi deve mettersi in mostra, ipotizziamo nelle probabili formazioni di Inghilterra Bosnia scelte anche particolari da parte del c.t. britannico Gareth Southgate in quello che dovrebbe essere il 4-2-3-1 di riferimento. In particolare, tra i nomi meno attesi che potrebbero trovare spazio nell’amichevole di Newcastle citiamo Guehi in difesa e Wharton in mediana, ma soprattutto desta curiosità quello che sarebbe un reparto offensivo decisamente inedito, con Palmer, Gallagher ed Eze alle spalle di Watkins, che dovrebbe agire da prima punta.

IL NUOVO CORSO DI BARBAREZ

Orizzonti completamente differenti per il nuovo c.t. bosniaco Sergej Barbarez, che di fatto oggi inizia un nuovo ciclo, lanciando nomi nuovi ma chiedendo anche uno sforzo ad alcuni veterani, compresi nomi molto noti in Italia. C’è il rischio di molte possibili novità nelle probabili formazioni di Inghilterra Bosnia, noi però proviamo ad ipotizzare un modulo 3-5-2, con questi undici candidati a giocare dal primo minuto: in porta Vasilj; davanti a lui la retroguardia composta da Ahmedhodzic, Hadzikadunic e Mujakic; in mediana invece potrebbe esserci un folto reparto a cinque con Omerovic, Tahirovic, Krunic, Loncar e Gazibegovic; infine, al momento in attacco il riferimento resta Dzeko, che potrebbe fare coppia con Demirovic.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA BOSNIA

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Wharton, Rice; Palmer, Gallagher, Eze; Watkins. All. Southgate.

BOSNIA (3-5-2): Vasilj; Ahmedhodzic, Hadzikadunic, Mujakic; Omerovic, Tahirovic, Krunic, Loncar, Gazibegovic; Dzeko, Demirovic. All. Barbarez.











