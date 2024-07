Formazioni Italia Ucraina U19/ Corradi valuta un turnover molto ampio (Europei 2024, oggi 21 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA U19: SARÀ TURNOVER AZZURRO?

Dobbiamo studiare le scelte di campo per Inver Park: leggiamo insieme le probabili formazioni di Italia Ucraina U19, la terza partita che gli azzurrini affrontano agli Europei Under 19 2024. Si chiude stasera il girone A, alle ore 20:00 di domenica 21 luglio, e sono ottime le notizie per l’Italia U19 che, in virtù del 3-0 all’Irlanda del Nord e il pareggio che la stessa Ucraina ha ottenuto contro la Norvegia, ha blindato anche il primo posto in classifica aggiungendolo subito alla qualificazione in semifinale, proseguendo alla grande la difesa del titolo.

Dopo aver operato il ribaltone sulla Norvegia dunque i ragazzi di Bernardo Corradi hanno centrato anche il secondo obiettivo minimo, adesso attendono di scoprire con chi giocheranno giovedì e, soprattutto, per il match di questa sera il CT potrà permettersi di operare un turnover anche ampio, cosa che non faranno i nostri avversari che vanno ancora a caccia di semifinale. Vedremo cosa succederà a Larne, ma intanto come già detto bisogna valutare quali potranno essere gli schieramenti sul terreno di gioco e allora approfondiamo il discorso che riguarda le probabili formazioni di Italia Ucraina U19.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA U19

LE SCELTE DI CORRADI

Come detto ampio turnover per Corradi, che non dovrebbe cambiare modulo in Italia Ucraina U19 affidandosi comunque al 4-3-1-2 ma con interpreti diversi. Magro insidia Renato Marin in porta, davanti all’estremo difensore Christian Corradi avrà spazio sostituendo uno tra Chiarodia e Filippo Mané, out anche Bartesaghi con Pagnucco titolare a sinistra e Magni che si riprenderà il posto di terzino sulla destra. Mannini avrà comunque una maglia, perché dovrebbe tornare a occupare il ruolo naturale in mezzo al campo; con lui potrebbe arrivare la prima maglia da titolare per Harder, poi Ciammaglichella potrebbe essere il confermato tra i tre che hanno sempre iniziato i match agli Europei Under 19 2024. Panchina per Lipani e Di Maggio, e verosimilmente anche per Zeroli: già due gol nel torneo per lui che lascerà il posto a Anghelé o Romano sulla trequarti, mentre davanti Camarda reduce dalla doppietta potrebbe essere tenuto in fresco per la semifinale, al pari di Pafundi, così che la coppia offensiva dell’Italia U19 sia composta da Diego Sia e Ebone.

LE MOSSE DI MYKHAYLENKO

Dmytro Mykhaylenko deve riflettere in vista di Italia Ucraina U19: la sua nazionale non ha ancora incassato gol ma nemmeno ne ha segnati, dunque in difesa dovrebbe rimanere tutto come al solito con Melnychenko e Mykhavko a formare la coppia centrale a protezione di Krapyvtsov, con Gusev e Ogarkov che corrono sulle fasce laterali. Anche a centrocampo tutto sommato potrebbero non esserci modifiche rispetto al pareggio contro la Norvegia, quindi ecco Vashchenko in cabina di regia con le due mezzali che a quel punto saranno ancora una volta Gadzhyev e Krevsun. Nel tridente offensivo qualche dubbio c’è: abbiamo un esterno come Synchuk che potrebbe prendersi una maglia da titolare in luogo di Tuterov (a destra) o Matkevych (a sinistra), soprattutto rischia il centravanti Ponomarenko perché le alternative, che sono Bogdanov e il figlio d’arte Kristian Shevchenko, hanno già scaldato i motori agli Europei Under 19 2024 e dunque sembrano pronti a dire la loro.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA U19: IL TABELLINO

ITALIA U19 (4-3-1-2): Re. Marin; Magni, C. Corradi, Chiarodia, Pagnucco; Mannini, Harder, Ciammaglichella; Anghelé; Ebone, Sia. Allenatore: Bernardo Corradi

UCRAINA U19 (4-3-3): Krapyvtsov; Gusev, Melnychenko, Mykhavko, Ogarkov; Gadzhyev, Vashchenko, Krevsun; Tuterov, Ponomarenko, Matkevych. Allenatore: Dmytro Mykhaylenko











