PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA: ECCO LE MOSSE PER IL BIG-MATCH

Cresce sempre di più l’attesa per il big-match, le probabili formazioni di Juventus Roma ci accompagnano verso il grande appuntamento di stasera, domenica 1 settembre 2024, all’Allianz Stadium per la terza giornata di Serie A. Gli stati d’animo sono molto diversi: vola già sulle ali dell’entusiasmo la nuova Juventus di Thiago Motta, che nelle prime due giornate ha ottenuto altrettante vittorie per 3-0, prima contro il Como e poi a Verona. La difesa è solida, l’attacco segna, i giovani convincono: difficile chiedere di meglio per il momento.

Diretta/ Bologna Empoli (risultato finale 1-1): Orsolini manca il colpaccio! (Serie A oggi 31 agosto 2024)

La Roma di Daniele De Rossi invece ha pareggiato a Cagliari e poi perso in casa contro l’Empoli, l’inizio giallorosso è stato davvero complicato, comprese le tensioni di cui abbiamo avuto notizia in settimana. Andare a giocare allo Stadium non è di certo l’ideale in questo momento, però è anche vero che un’impresa potrebbe spazzare via in un sol colpo tutte le critiche e dare un extra di entusiasmo alla Magica. Insomma, anche alla terza giornata è già una sorta di piccolo bivio, motivo per cui adesso siamo davvero curiosi di scoprire tutto sulle probabili formazioni di Juventus Roma.

FORMAZIONI SERIE A/ Innesti di lusso per il Napoli di Antonio Conte (3^ giornata, 31 agosto 2024)

QUOTE E PRONOSTICO, QUALI FAVORITI STASERA?

Verso una sfida intrigante per più di un motivo, aggiungiamo alle probabili formazioni Juventus Roma anche uno sguardo alle quote Snai per il pronostico. Sicuramente sono favoriti i bianconeri e il segno 1 è quotato a 1,75, mentre poi si sale già a quota 3,65 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse la Roma a imporsi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

THIAGO MOTTA E I GIOVANI

Nelle probabili formazioni di Juventus Roma possiamo cogliere alcune delle novità più significative già proposte da Thiago Motta nelle precedenti due giornate. Il modulo di riferimento è il 4-2-3-1 e davanti a Di Gregorio potremmo rivedere titolare Danilo, ma è forte la concorrenza del giovane Savona, rivelazione a Verona, per completare il reparto che per il resto dovrebbe vedere Gatti e Bremer centrali più Cabal a sinistra; nel cuore della mediana ecco Locatelli e forse Fagioli, che deve tuttavia vincere la forte concorrenza di Douglas Luiz; sulla trequarti potrebbe giocare a destra Cambiaso, anche se c’è pure la suggestione di un impiego immediato di Nico Gonzalez, poi ecco davvero la gioventù al potere con Yildiz centrale e Mbangula a sinistra, a sostegno del centravanti, che naturalmente è Vlahovic.

Formazioni Lazio Milan/ Quote, Baroni può cambiare modulo (Serie A, 31 agosto 2024)

DE ROSSI, QUALI TITOLARI STASERA?

La risposta di Daniele De Rossi nelle probabili formazioni di Juventus Roma dovrebbe invece concretizzarsi nel modulo 4-3-2-1, forse con meno dubbi per quanto riguarda gli undici titolari, a cominciare dal portiere Svilar. Davanti a lui, la difesa a quattro dovrebbe essere formata da Celik, Mancini, N’Dicka e Angelino da destra a sinistra; nonostante le tensioni in settimana, Cristante dovrebbe essere regolarmente presente al fianco del regista ed ex di turno Paredes e di capitan Pellegrini nel terzetto di centrocampo della Roma; a proposito di ex, il più atteso sarà fatalmente Dybala, affiancato verosimilmente da Soulè (sebbene possano sperare anche Zalewski e Baldanzi) sulla trequarti d’attacco, a sostegno del nuovo centravanti giallorosso, che è Dovbyk.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Motta.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Soulè; Dovbyk. All. De Rossi.