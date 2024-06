Formazioni Olanda Islanda/ Quote: Van Dijk torna tra i titolari (amichevole, oggi 10 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ISLANDA: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Olanda Islanda andiamo a valutare le possibili scelte da parte dei due Commissari Tecnici nella partita che si gioca alle ore 20:45 di lunedì 10 giugno: gli orange affrontano l’ultimo impegno prima degli Europei e sono reduci dal brillante 4-0 al Canada, chiaramente un’amichevole che non era troppo probante anche se ha dato buone indicazioni a Ronald Koeman, soprattutto sul piano offensivo. Adesso l’Islanda, una nazionale che non andrà agli Europei; tuttavia, ha saputo stupire qualche sera fa.

Diretta/ Italia Bosnia (risultato finale 1-0) Rai 1: Scamacca non trova il gol del raddoppio! (9 giugno 2024)

Gli scandinavi sono andati addirittura a vincere in Inghilterra: un grande risultato per un gruppo che, come dicevamo nei giorni scorsi, sta provando a rifondare e con questa vittoria può certamente pensare di essere sulla buona strada, anche se naturalmente non è una singola partita a dirci tutto. Adesso vedremo cosa succederà in campo, ma prima che la partita amichevole prenda il via dobbiamo appunto analizzare le potenziali scelte da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni di Olanda Islanda.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA/ Quote, ecco gli esclusi da Spalletti (amichevole, 9 giugno 2024)

QUOTE E PRONOSTICO OLANDA ISLANDA

Orange nettamente favoriti dal pronostico come possiamo leggere a margine delle probabili formazioni di Olanda Islanda: secondo le quote fornite dall’agenzia Snai, il segno 1 per la vittoria della nazionale di Ronald Koeman ha un valore pari a 1,15 volte quanto avrete messo sul piatto, già con l’eventualità del pareggio (segno X) la vincita sale a ben 7,25 volte la vostra giocata e infine il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione dell’Islanda, con questo bookmaker vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 13,00 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita amichevole.

Infortunio Milik: problema al ginocchio dopo la sfida con la Polonia/ Ansia Juventus, il Ct “Dovrà operarsi”

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ISLANDA

LE SCELTE DI KOEMAN

È possibile una rivoluzione da parte di Koeman in Olanda Islanda: il modulo di riferimento rimane il 4-2-3-1, in porta però potrebbe arrivare il momento di Bijlow mentre al centro della difesa si candidano a tornare titolari Van Dijk e De Vrij, con Aké che invece può essere dirottato a sinistra e Dumfries che può trovare spazio come laterale basso sull’altro versante. In mezzo Veerman può giocare in coppia con uno tra Schouten e Gravenberch, puntiamo soprattutto sul secondo che potrebbe essere ancora in campo venendo confermato rispetto all’amichevole di giovedì contro il Canada; poi ecco la zona offensiva nella quale Malen e Gakpo possono essere i due esterni dovendo vincere anche la concorrenza di Bergwijn, eventualmente Xavi Simons può essere schierato in posizione centrale con Weghorst che a quel punto prenderebbe il posto di Brobbey per quanto riguarda il ruolo di prima punta.

GLI 11 DI HAREIDE

Da valutare anche le decisioni di Age Hareide verso Olanda Islanda: anche qui potrebbero cambiare tante cose, in difesa forse conferma per il portiere Valdimarsson mentre al centro della difesa Brynjar Bjarnason può sostituire Gretarsson e mettersi al fianco di Ingason, con i due terzini che possono essere Fridriksson a destra e Thorarinsson a sinistra. Anche gli scandinavi giocano con il modulo 4-2-3-1, in mezzo al campo ecco Thordarson che può tornare utile facendo coppia con il capitano Johan Gudmundsson che dovrebbe avere il posto garantito, probabilmente sarà così anche per Thorsteinsson, autore del gol che ha fatto cadere l’Inghilterra, mentre Arnor Sigurdsson si può prendere la maglia sulla fascia destra, con la conferma di Haraldsson da trequartista centrale e poi il ballottaggio per il centravanti, dove Andri Gudjohnsen resta favorito su Saevar Magnusson.

PROBABILI FORMZIONI OLANDA ISLANDA: IL TABELLINO

OLANDA (4-2-3-1): Bijlow; Dumfries, Van Dijk, De Vrij, Aké; Gravenberch, Veerman; Malen, Xavi Simons, Gakpo; Weghorst. Allenatore: Ronald Koeman

ISLANDA (4-2-3-1): Valdimarsson; Fridriksson, Ingason, Br. Bjarnason, Thorarinsson; J. Gudmundsson, Thordarson; Sigurdsson, Haraldsson, Thorsteinsson; A. Gudjohnsen. Allenatore: Age Hareide











© RIPRODUZIONE RISERVATA