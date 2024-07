Formazioni Portogallo Slovenia/ Quote, dubbio Leao-Francisco Conceiçao (ottavi Europei 2024, oggi 1 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SLOVENIA: C’È TANTO DA DEFINIRE!

Certamente è molto intrigante andare a valutare le probabili formazioni di Portogallo Slovenia, che rappresenta il sesto ottavo di finale agli Europei 2024: squadre in campo alle ore 21:00 di lunedì 1 luglio presso il Waldstadion di Francoforte, da una parte troviamo una nazionale che doveva vincere il girone e lo ha fatto, ma il Portogallo in una partita pur ininfluente come quella contro la Georgia ha perso senza appelli, soprattutto le seconde linee hanno mostrato davvero poco e adesso Roberto Martinez si interroga sulla formazione da schierare stasera.

Dall’altra parte c’è una grande sorpresa: la Slovenia inserita in un girone di ferro con Inghilterra, Danimarca e Serbia, ne è uscita imbattuta e si è qualificata come terza grazie alla differenza reti, ma senza quel gol subito all’ultimo secondo da Luka Jovic avrebbe anche potuto risultare prima e soprattutto ha tenuto testa ai tre leoni per 90 minuti. Adesso se la gioca, con le granitiche certezze di Matjaz Kek; vedremo dunque cosa succederà a Francoforte, per il momento possiamo solo prenderci del tempo per valutare nel dettaglio le scelte dei due CT nelle probabili formazioni di Portogallo Slovenia.

PORTOGALLO SLOVENIA: PRONOSTICO E QUOTE

Che i lusitani fossero favoriti nell’ottavo degli Europei 2024 era abbastanza scontato, ma andiamolo a vedere con le quote proposte dall’agenzia Snai a corredo delle probabili formazioni di Portogallo Slovenia: il segno 1 per il successo del Portogallo vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,40 volte la vostra giocata, per contro siamo addirittura a 8,50 la posta in palio per il segno 2 sulla vittoria della Slovenia. Infine il pareggio, eventualità per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 4,75 volte l’importo che avrete pensato di mettere sul piatto per questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SLOVENIA

I DUBBI DI MARTINEZ

Il massiccio turnover voluto da Martinez contro la Georgia non ha pagato dividendi: in Portogallo Slovenia si cambia di nuovo e soprattutto i lusitani dovrebbero tornare a giocare con il 4-2-3-1. Diogo Costa viene confermato tra i pali, davanti a lui torna sicuramente Ruben Dias e poi dovrebbe esserci il veterano Pepe come altro centrale, mentre sulle corsie laterali, Joao Cancelo dovrebbe essere portato a sinistra con Diogo Dalot sempre a destra, qui insidiato da Nélson Semedo e con la possibilità di vedere Nuno Mendes in campo (Cancelo andrebbe sull’altra corsia). A centrocampo rientra Vitinha, tenuto a riposo nella terza partita del girone; ancora una volta dovrebbe fare coppia con Palhinha, assistendo dunque la linea della trequarti nella quale Bernardo Silva sarà uno degli esterni, da valutare Rafael Leao al rientro dalla squalifica perché Francisco Conceiçao ha ottime possibilità di portargli via la maglia. Naturalmente poi avremo Bruno Fernandes che si piazzerà alle spalle di Cristiano Ronaldo, titolare anche contro la Georgia e poi polemico per la sostituzione.

LE CERTEZZE DI KEK

In tutti gli Europei 2024 Kek non ha mai cambiato il suo 4-4-2, ma dovrà farlo in Portogallo Slovenia perché Janza, autore del gol contro la Danimarca, è squalificato e dovrà saltare l’ottavo di finale. Il suo posto lo prenderà allora Balkovec, mentre il resto rimarrà invariato: a destra gioca Karnicnik, che ha segnato l’unica altra rete della Slovenia nel torneo, in porta l’esperto Oblak con due centrali che saranno come al solito Drkusic e Bijol. A centrocampo il tandem centrale viene formato da Elsnik e Gnezda Cerin, che sono sempre in netto vantaggio su una concorrenza tra cui vanno certamente citati Kurtic e Sandi Lovric; poi le due corsie laterali in mediana, con Stojanovic che opera a destra e Mlakar a sinistra, la cui presenza rende questa fascia maggiormente offensiva davanti all’altra. Davanti la collaudata coppia offensiva formata da Sesko, che recentemente ha annunciato il rinnovo con il Lipsia, e Sporar; come prima alternativa c’è Zan Celar, che abbiamo visto anche in Italia.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SLOVENIA: IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Pepe, Joao Cancelo; Palhinha, Vitinha; Francisco Conceiçao, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Roberto Martinez

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko. Allenatore: Matjaz Kek











