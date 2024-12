PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA TITOLARE NELLA 18^ GIORNATA?

Curiosiamo ancora una volta nelle probabili formazioni Serie A: sono naturalmente giorni speciali per tutti noi, ma in realtà dal punto di vista strettamente agonistico questa è stata una settimana più tranquilla del solito per gli allenatori, dal momento che lo scorso turno del campionato di Serie A 2024-2025 era finito lunedì e nel mezzo non ci sono state partite di altre competizioni. Ecco allora che il turnover potrebbe essere meno importante del solito nelle mosse degli allenatori, almeno per le squadre che normalmente sono impegnate su più fronti.

Oggi scenderanno già in campo tre di queste big, cioè Atalanta, Inter e Lazio, con le due nerazzurre che poi giovedì prossimo si sfideranno per la prima semifinale della Supercoppa Italiana, ma dobbiamo dire che ci sarà uno spazio molto importante anche per le squadre che stanno invece lottando per la salvezza. Vogliamo aprire allora la nostra panoramica sulle probabili formazioni Serie A di oggi, sabato 28 dicembre 2024, proprio con un match che avrà una posta in palio delicata per la permanenza nella massima categoria.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS PARMA MONZA

Parma Monza si prende quindi la copertina per le probabili formazioni Serie A, perché allo stadio Tardini ci attende una partita nella quale sarà vietato sbagliare per entrambe le parti. Nel Parma di Fabio Pecchia, reduce da tre sconfitte consecutive fra cui il pesante ko 5-0 a Roma appena prima di Natale, spiccano tre ballottaggi ancora molto incerti: Valeri e Hainaut si giocano la maglia da terzino sinistro nella difesa a quattro, mentre sulla trequarti ecco il doppio dubbio Haj Mohamed-Cancellieri e Almqvist-Mihaila con due posti quindi ancora in bilico al fianco di Man e alle spalle del centravanti Bonny.

C’è poi naturalmente grande curiosità per il debutto di Salvatore Bocchetti sulla panchina del Monza al posto di Alessandro Nesta, esonerato appena prima di Natale pagando non tanto la sconfitta di misura contro la Juventus quanto naturalmente l’ultimo posto in classifica quando siamo ormai quasi alla fine del girone d’andata. In pochi giorni non ci attendiamo rivoluzioni tattiche, il modulo potrebbe essere il 3-4-2-1 con il ritorno di Maldini dopo la squalifica come titolare sulla trequarti d’attacco del Monza, al pari di Caprari alle spalle della prima punta brianzola, che dovrebbe essere Mota.