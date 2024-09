PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE INDICAZIONI PER LA QUINTA GIORNATA

Le probabili formazioni Serie A ci regalano naturalmente molti spunti in vista delle partite per la quinta giornata, che in realtà è iniziata già ieri con un paio di anticipi ma che deve entrare definitivamente nel vivo, soprattutto pensando a due sfide di enorme significato come Juventus Napoli e Inter Milan, che attireranno l’attenzione di tutti gli appassionati (anche stranieri) sia oggi sabato 21 settembre sia domani domenica 22 sul campionato di Serie A 2024-2025.

Naturalmente però le mosse degli allenatori per la quinta giornata saranno significative per tutte le partite, con i vari obiettivi che cominciano a delinearsi per tutte le squadre, anche se non mancano le sorprese, come la capolista Udinese in positivo oppure le difficoltà della Roma (sfida diretta fra loro all’Olimpico domenica), quindi adesso cominciamo a dire qualcosa sulle probabili formazioni Serie A, almeno per gli impegni più imminenti.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

FOCUS VENEZIA GENOA

Per le probabili formazioni Serie A parliamo subito di Venezia Genoa, che sarà la prima partita del sabato in ordine cronologico, delicata soprattutto per i padroni di casa lagunari, reduci dal ko per 4-0 sul campo del Milan e con un solo punto all’attivo in classifica finora. Eusebio Di Francesco si gioca molto e dovrebbe scegliere il modulo 3-4-2-1, con Oristanio e Busio sulla trequarti a supporto del centravanti Pohjanpalo e un dubbio principale tra Sverko e Schingtienne per completare la difesa a tre davanti a Joronen.

Meglio sicuramente il Genoa di Alberto Gilardino, che continua a navigare a metà classifica dopo il pareggio conquistato in extremis domenica scorsa contro la Roma. Per il Grifone il modulo di riferimento è il 3-5-2 e purtroppo c’è un lungo elenco di assenti che limita le scelte, ma in attacco c’è comunque un ballottaggio tra Vitinha ed Ekuban per affiancare il centravanti Pinamonti e attenzione a un altro dubbio significativo a centrocampo, dove Malinovskyi è favorito su Thorsby.