PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: COME SI RIPARTE DOPO LA SOSTA?

Le probabili formazioni Serie B tornano a farci compagnia dopo la sosta del campionato cadetto, perché sabato 23 e domenica 24 novembre 2024 si gioca la quattordicesima giornata e c’è curiosità per le mosse degli allenatori, appunto perché si torna in campo dopo due settimane e qualcosa potrebbe essere cambiato. Chi era più in forma magari ha “maledetto” lo stop, altri invece possono avere recuperato da qualche problema, dicerto si entra in un periodo intenso, perché entro la fine dell’anno solare si giocheranno ben sette giornate di questo campionato.

DIRETTA/ Cittadella Cesena (risultato finale 0-2): Shpendi chiude i conti! (Serie B, 10 novembre 2024)

Sotto i riflettori ci saranno magari le mosse dei tecnici delle tre squadre che stanno andando in fuga, ma che hanno solo due posti a disposizione per la promozione. Staremo a vedere se questa spaccatura fra le migliori tre e il resto del gruppo diventerà definitiva, di certo però ci sembra giusto iniziare proprio dall’incontro di una di queste big la nostra consueta panoramica sulle probabili formazioni Serie B per questa quattordicesima giornata.

Mantova Cremonese (risultato finale 1-0): il Mantova soffre ma vince (Serie B, 9 novembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: MODULI E TITOLARI PER LA 14^ GIORNATA

FOCUS SASSUOLO SALERNITANA

Dopo la premessa, ecco che è facile capire perché mettiamo in copertina Sassuolo Salernitana per le probabili formazioni Serie B. I neroverdi di mister Fabio Grosso arrivano dalla vittoria sul campo del Sudtirol e dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-3: in porta le condizioni di Moldovan hanno lasciato in pre-allarme Satalino; in difesa dovremmo vedere Toljan, Odenthal, Romagna e forse uno tra Paze Pieragnolo, considerando che Doig non è al meglio; a centrocampo potremmo citare il terzetto con Iannoni, Boloca e Thorstvedt; meno dubbi in avanti, con il tridente formato da Berardi, Mulattieri e Laurienté.

DIRETTA/ Brescia Cosenza (risultato finale 2-3): tre punti per i calabresi (Serie B, 9 novembre 2024)

La Salernitana invece prima della sosta aveva perso in casa contro il Bari e nel frattempo ha cambiato allenatore, affidandosi a Stefano Colantuono, una novità che rende ancora più intrigante la partita. Il modulo degli ospiti campani dovrebbe essere il 3-5-1-1: in porta Fiorillo; davanti a lui, la difesa a tre con Bronn, Ferrari e Ruggeri; folta linea a cinque invece a centrocampo, con Ghiglione a destra, poi Tello, Amatucci e Soriano nel cuore della mediana e Jaroszynski a sinistra; infine l’attacco della Salernitana, con Verde trequartista e Simy centravanti per Colantuono.