PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

Eccoci arrivati anche oggi, sabato 21 settembre 2024, al nostro appuntamento con una sintetica panoramica circa le probabili formazioni Serie B in vista delle partite che ci attendono per la sesta giornata del campionato cadetto. Le indicazioni cominciano ad essere significative, abbiamo capito chi è più in forma e chi invece deve provare a dare una scossa, magari cambiando qualcosa tra il modulo e anche gli interpreti come titolari – sempre che non sia la società a cambiare la guida tecnica, come però finora è successo solamente alla Sampdoria.

Anche per questo motivo è davvero stuzzicante curiosare nelle probabili formazioni Serie B e tra le notizie che esse ci possono offrire, ricordando che in realtà di questo sesto turno del campionato cadetto è già andato in archivio il primo anticipo e che dunque ci attendono sei partite oggi e poi tre posticipi alla domenica; per il momento, tuttavia, possiamo concentrare la nostra attenzione sugli incontri in programma già nelle prossime ore.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA SESTA GIORNATA?

FOCUS PISA BRESCIA

Facile scegliere Pisa Brescia come prima partita da mettere in copertina per le probabili formazioni Serie B. I nerazzurri toscani di mister Pippo Inzaghi infatti sono la capolista in classifica e dopo la vittoria sul campo della Salernitana vogliono continuare a volare. Ci aspettiamo il Pisa in campo oggi con un modulo 3-4-2-1 e questi possibili undici titolari: Semper in porta; i tre difensori Canestrelli, Caracciolo e Giovanni Bonfanti; a centrocampo invece il quartetto che potrebbe essere costituito da Touré, Marin, Abildgaard e Beruatto; infine il reparto offensivo con i due trequartisti Moreo e Tramoni alle spalle del centravanti Nicholas Bonfanti.

Anche il Brescia ha iniziato bene la stagione, le Rondinelle lombarde arrivano dal secco 4-0 rifilato al Frosinone e allora pure l’allenatore ospite Rolando Maran andrà a caccia di conferme nella difficile trasferta di oggi allo stadio Arena Garibaldi. Per il Brescia il modulo di riferimento è il 4-3-2-1 con l’estremo difensore Lezzerini protetto da Corrado, Papetti, Adorni e Dickmann nella retroguardia a quattro; centrocampo a tre invece per il Brescia con Bisoli, Verreth e Besaggio; infine, l’attacco potrebbe prevedere Olzer e Bjarnason alle spalle della prima punta Borrelli.