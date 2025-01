PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA INTER: SCOPRIAMO CHI GIOCA AL PENZO

Stuzzicano il nostro interesse le probabili formazioni Venezia Inter, perché oggi pomeriggio lo stadio Pierluigi Penzo del capoluogo veneto ospiterà per la ventesima giornata di Serie A la partita dei nerazzurri, che in campionato arrivano da una eccellente serie di vittorie consecutive ma sono anche reduci dalla sconfitta beffarda in Supercoppa Italiana, competizione che per di più ha causato anche diversi problemi fisici in una rosa che si deve quindi leccare le ferite sia dal punto di vista della delusione, sia nel fisico.

Urge quindi rilanciarsi al più presto, in teoria l’impegno contro il Venezia penultimo in classifica potrebbe essere l’appuntamento ideale, anche se dobbiamo dire che i lagunari di Eusebio Di Francesco hanno perso una sola volta nelle ultime cinque giornate, con una vittoria e ben tre pareggi. Insomma, il Venezia sta abbastanza bene e potrebbe approfittare di eventuali difficoltà nerazzurre: un motivo in più per leggere con cura le probabili formazioni Venezia Inter…

SENZA STORIA LE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Interrompendo per un attimo l’analisi delle probabili formazioni bisogna notare che Venezia Inter non dovrebbe avere storia, almeno secondo il pronostico in base alle quote Snai. Il segno 2 per la vittoria nerazzurra è favoritissimo e quotato a 1,25, mentre si sale già a 5,75 per il segno X in caso di pareggio e fino addirittura a quota 10 per il segno 1 in caso di successo per il Venezia.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA INTER

QUASI TUTTO CHIARO PER DI FRANCESCO

Le probabili formazioni Venezia Inter vedono in evidenza tra i lagunari alcuni giocatori cresciuti in nerazzurro. Stankovic jr è ormai il portiere titolare per mister Eusebio Di Francesco, mentre Oristanio è acciaccato, per cui indichiamo un modulo 3-5-1-1 con Yeboah sulla trequarti in appoggio al centravanti Pohjanpalo. Davanti a Stankovic dovrebbe invece agire la difesa a tre formata da Altare, Idzes e Sverko; idee abbastanza chiare anche nel folto centrocampo a cinque, dove l’esterno destro sarà Zampano, poi avremo nel cuore della mediana Ellertson, Nicolussi Caviglia e Busio, infine un possibile ballottaggio è aperto a sinistra tra il favorito Carboni e Candela.

DUBBI E CAUTELE PER INZAGHI

Potrebbe essere un rebus per Simone Inzaghi quello legato alle probabili formazioni Venezia Inter, a causa soprattutto delle condizioni non ottimali di diversi giocatori. Davanti a Sommer dovrebbe stringere i denti De Vrij, in attesa dei recuperi ormai imminenti di Acerbi e Pavard, con il francese che oggi potrebbe anche rivedere il campo, ma si è fermato Bisseck e quindi con Bastoni e l’olandese dovrebbe esserci Darmian. A centrocampo cautela per Calhanoglu, potrebbe esserci di nuovo spazio per Asllani insieme a Zielinski in compagnia di Barella, considerando che pure Mkhitaryan ha avuto un affaticamento, con Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. Infine, in attacco è recuperato Thuram, che dovrebbe essere favorito quindi su Taremi per affiancare Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA INTER: IL TABELLINO

VENEZIA (3-5-1-1): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Ellertson, Nicolussi Caviglia, Busio, Carboni; Yeboah; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.