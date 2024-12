Javier Martinez potrebbe abbandonare la Casa del Grande Fratello 2024: cosa ha detto il pallavolista

Javier Martinez sta vivendo un momento difficile nella Casa del Grande Fratello 2024. Finora è stato uno dei protagonisti assoluti di questa edizione, soprattutto per le dinamiche amorose che lo hanno visto prima legato a Shaila Gatta e oggi a Helena Prestes, eppure c’è il rischio che il pallavolista consideri di abbandonare definitivamente la Casa. È quanto d’altronde ha fatto intendere lui stesso nel corso di uno sfogo fatto alla presenza delle Non è la Rai, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi.

Durante la chiacchierata intima in camera da letto, Javier ha ammesso di sentirsi fuori luogo e di aver valutato la possibilità di lasciare il programma. “Non trovo la quadra. – ha esordito – Sono due tre giorni che mi sento un po’ spaesato, non ho molto controllo di ciò che succede.”

Javier Martinez si sfoga al GF: “Non so cosa potrebbe farmi stare meglio…”

Javier Martinez ha dunque continuato, ammettendo di avere dei problemi da risolvere: “Uno pensa sempre che domani andrà meglio, che il giorno dopo sarà migliore, o che solo col passare del tempo i problemi si risolvono, invece i problemi vanno affrontati. Quindi, io mi chiedo cos’è che non va…” Così ha aggiunto: “Diciamo che da sportivo non non mi perdonerei mai il fatto di lasciare qualcosa a metà… però mi chiedo che cosa può farmi star meglio…” È chiaro, da queste parole, che Javier ha considerato la possibilità di concludere prima il suo percorso al Grande Fratello 2024, frenato tuttavia dalla volontà dello sportivo di portare sempre al termine i propri obiettivi. Per cercare di risollevargli il morale, il Grande Fratello ha però già pensato a una sorpresa: Javier riceverà in Casa la visita del suo papà. Basterà a convincerlo a continuare questa avventura televisiva?

