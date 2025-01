FRANCESCA BERGESIO E L’INCUBO DELLE MINACCE SOCIAL

All’indomani della notizia dell’udienza predibattimentale per l’uomo accusato di averla minacciata di morte, l’ex Miss Italia Francesca Bergesio parla dell’incubo che ha iniziato a vivere due mesi dopo l’elezione. Lo fa in un’intervista al Corriere della Sera in cui ammette di aver “avuto paura” e di aver “preferito non denunciare“, salvo poi rendersi conto che stava commettendo un errore. “Dovevo difendere la mia libertà e non potevo vivere costantemente con l’ansia“, racconta la modella e attrice, che si è ritrovata ad essere vittima di quella violenza di cui aveva parlato sul palco di Miss Italia con un monologo.

Chiara Cainelli critica Javier al GF: "Non ti schieri, fai solo da paciere"/ Lui sbotta: "Hai un copione!"

Quindi, ha capito che non poteva restare zitta. A rendersi conto delle minacce social è stata la madre, che gestiva i suoi profili: “Ha notato una donna che inviava messaggi con una certa insistenza, così li ha letti“. C’era di tutto: minacce di morte, ma anche di violenza sessuale, intimidazioni al padre, noto politico, e alla sua famiglia. Il timore che quelle parole potessero diventare fatti l’ha inizialmente frenata, temeva anche per sua madre, ma Francesca Bergesio ne ha parlato molto a casa e alla fine ha deciso di farsi aiutare dalla legge.

Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli innamorati al Grande Fratello 2024?/ Cosa è accaduto sotto il piumone

IL SUPPORTO DEI GENITORI E DI PATRIZIA MIRIGLIANI

“Sono stati i miei genitori e Patrizia Mirigliani di Miss Italia a convincermi a rivolgermi alle forze dell’ordine“, racconta Francesca Bergesio al Corriere, rivelando di aver avuto un supporto importante da loro. L’essersi ritrovata da portavoce di un messaggio a vittima di violenza sulle donne l’ha spinta a riflettere sulla facilità con cui si parla di libertà e appelli a denunciare, ma la realtà è che le donne si sentono sole e hanno paura a denunciare. Quindi, la giovane modella ha compreso che “serve più sostegno per le vittime, non dovrebbero mai sentirsi abbandonate a se stesse“.

Maxime e Amanda Lecciso, coppia snobbata al Grande Fratello?/ La scelta di Signorini scatena il web

Per quanto riguarda il 31enne bresciano che si è rivelato essere il suo molestatore, e che è a processo per stalking, ritiene che vada “seguito e curato” affinché “possa essere reinserito nella società“. Le indagini hanno riscontrato che altre donne sarebbero finite nel suo mirino, dunque questo procedimento può essere uno step a livello giuridico. In generale, comunque, Francesca Bergesio dopo aver vinto Miss Italia è stata criticata sui social, tra chi l’ha definita una raccomandata e chi le ha detto che non meritasse quel titolo, ma lei ha ignorato questo lato oscuro dei social. Chi invece non riesce a farlo, deve parlarne per farsi aiutare. “Io stessa all’inizio volevo tacere e stavo sbagliando“.