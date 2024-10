Il cuore di Achille Lauro, interprete di Amore disperato e giudice di X Factor 2024, batte per la misteriosa fidanzata Francesca. Misteriosa perché la coppia, benché sia unita da diversi anni, si è mostrata molto raramente in pubblico e il cantante in tutto questo tempo ha fatto il possibile per mantenere la propria privacy. Nel corso di qualche intervista, tuttavia, Achille Lauro ha ribadito di essere felice e appagato dal punto di vista sentimentale e di aver sempre preferito storie serie e durature rispetto a qualsiasi avventura sentimentale.

Una vera e propria dichiarazione al miele per la sua fidanzata Francesca, della quale però si lascia scappare pochissimi dettagli. Achille Lauro, evidentemente, vuole mettere una separazione netta tra la vita pubblica e privata. Come dargli torto? D’altra parte il cantante ha una popolarità enorme da gestire ed è legittimo voler proteggere i propri cari dal gossip o dalla curiosità dei fan.

Di Francesca, quindi, vi sono pochissime informazioni. Ciò che appare chiaro è che con Achille Lauro ci siano molti progetti ad unirli, ora e in futuro. “Ma io nascondo bene il mio e il privato. Ma amore e stabilità sono fondamentali”, le sue parole. “Non ho la mia vita in mano e sono una persona problematiche con le ragazze, figuriamoci nella vita di coppa”, aveva detto sibillino qualche tempo fa.

Il cantante, sempre a proposito di amore, aveva detto quello che secondo lui è il principio cardine che può regolare positivamente qualsiasi relazione: “Stare insieme non è facile, perché si cresce e si cambia. Se tu stai dieci anni con una persona magari non rimane la stessa che hai conosciuto”, sottolinea giustamente Lauro. Saper resistere ai cambiamenti, quindi, è l’unica via per continuare a camminare l’uno al fianco l’altro?

