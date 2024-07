Francesco Chierchia, chi è figlio di Pino D’Angiò/ Il cantante: “Fa il lobbista, quello che ho capito…”

CHI È FRANCESCO CHIERCHIA E COSA FA NELLA VITA

Pino D’Angiò ha fortemente voluto lasciare il figlio Francesco Chierchia lontano dal suo mondo, riuscendoci perfettamente, visto che ha costruito una carriera molto diversa: è un lobbista che si occupa di rapporti tra aziende e istituzioni governative. Oggi però ha dovuto fare “un’incursione” pubblica per annunciare la morte del padre. Il cantautore lo ha sempre descritto come una persona migliore di lui e non ha mai nascosto il suo orgoglio per il fatto che non gli avesse mai dato motivo di preoccuparsi, infatti ha costruito la sua carriera in modo soddisfacente.

A proposito del suo lavoro, Pino D’Angiò, il cui vero nome è Giuseppe Chierchia, raccontò un retroscena molto divertente: non sapeva neppure in cosa consistesse l’attività del lobbista, poi ha scoperto che il figlio si occupa di gestire i rapporti tra aziende ed enti governativi affinché le leggi non danneggino le imprese. «Questo è quello che ho capito», scherzava. In merito, invece, all’infanzia del figlio, l’artista ha sempre rivendicato con orgoglio il fatto di essere stato un genitore molto presente, avendo avuto la possibilità di fare il papà a tempo pieno, una fortuna di cui evidentemente era ben consapevole.

PINO D’ANGIÒ, COSA C’ENTRA IL FIGLIO NEL RITORNO SULLE SCENE…

Nel ritorno sulle scene di Pino D’Angiò c’è comunque lo zampino del figlio Francesco Chierchia, nato nel 1981 dall’amore con la moglie Maria Teresa, come ha avuto modo lo stesso cantautore di svelare in un’intervista al Corriere. Dopo un decennio in cui era fuori dalle scene, l’artista si stava riscoprire dai giovani, una svolta inaspettata che nasconde un retroscena curioso. Infatti, dietro c’è un dj milanese che è arrivato a contattare il figlio pur di riuscire a entrare in contatto con il cantautore.

Si tratta di Tommiboy, il quale si mise a caccia di Pino D’Angiò su internet e trovò su Wikipedia il suo vero nome, arrivando poi a rintracciare il figlio Francesco Chierchia sui social: «Lo ha implorato di metterci in contatto… Diceva che avremmo dovuto fare degli spettacoli insieme». Il figlio li ha effettivamente messi in contatto e alla fine Pino D’Angiò ha deciso di rimettersi in gioco, conquistando i giovani che hanno avuto modo negli ultimi anni di scoprirlo.











