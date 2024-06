Francesco Moser, il papà di Ignazio al matrimonio con Cecilia Rodriguez/ “Speriamo vada tutto bene…”

Quando un genitore osserva i successi e traguardi di un figlio, è ovvio che viva di riflesso la medesima emozione se non in maniera ancor più amplificata. Francesco Moser dovrà forse tirare fuori dal suo bagaglio personale la forza dimostrata nelle sue imprese sportive per riuscire a non commuoversi quest’oggi in occasione del matrimonio tra suo figlio Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Francesco Moser – papà di Ignazio Moser – vivrà il matrimonio di suo figlio con Cecilia Rodriguez sicuramente da un punto di vista particolare. Si possono ben immaginare le lacrime che forse oggi solcheranno il viso nell’osservare la cerimonia e soprattutto quando scatterà il momento dei neo-sposi di pronunciarsi reciprocamente il fatidico sì. Sarà del papà di Ignazio Moser il compito di accompagnare il futuro sposo all’altare, un momento iconico che non vediamo l’ora di veder documentato con immagini o video di quell’attimo denso di emozione.

Ignazio Moser, la reazione del papà Francesco Moser alla notizia del matrimonio

Francesco Moser – papà di Ignazio Moser – ha fatto riferimento in diverse occasioni al suo benestare sul matrimonio tra il figlio e Cecilia Rodriguez. “Ho conosciuto anche Belen, abbiamo fatto Natale insieme. Non mi danno fastidio pettegolezzi di cronaca rosa perchè non li guardo”. Dunque, le prove di famiglia sono già ampiamente superate stando alle parole del campione diversi mesi fa.

Più di recente, Francesco Moser – papà di Ignazio Moser – si era espresso proprio nel merito del matrimonio di oggi con Cecilia Rodriguez: “Mi ha telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio… Ne ho preso atto, non sono io a dover dire sì oppure no. Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restare fidanzati per tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene”. E questa speranza finale sicuramente accompagnerà anche l’emozione di oggi – 30 giugno 2024 – giorno in cui finalmente si celebrerà proprio il matrimonio tra suo figlio Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

