Francesco Paolantoni è un attore napoletano di 68 anni tra i partecipanti del programma televisivo Rai Ballando con le Stelle. Un attore e comico napoletano che abbiamo imparato a conoscere negli anni e che rappresenta un personaggio importante della tv e del teatro italiano degli ultimi anni. Ma andiamo a vedere meglio chi è Francesco Paolantoni.

Mariotto affonda Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina all'esordio a Ballando/ È polemica: "2 immeritato!"

Nato il 3 Marzo 1956 a Napoli, Paolantoni si fa conoscere inizialmente come attore, partecipa nel 1985 al film Blues Metropolitano dove ha una parte come uno dei tanti personaggi campani nel film. Nell’anno successivo fa uno spettacolo teatrale con il quale riscuote abbastanza successo: Fame, Saranno nessuno , insieme a Stefano Sarcinelli. Nel 1987 diventa ‘Cupido’, uno dei personaggi nel programma Tv Avanti tutta, programma di Renzo Arbore. Anno dopo anno Paolantoni diviene sempre più un comico di grande successo.

FRANCESCO PAOLANTONI E ANASTASIA KUZMINA, BALLANDO CON LE STELLE 2024/ Mariotto li affossa con un 2!

A livello teatrale ha grandissimo successo, recita sia a livello nazionale che regionale ed ha un gran successo con ‘E fuori nevica’, rappresentazione con l’amico e collega Vincenzo Salemme. E’ legato anche al mondo dello sport: grande tifoso del Napoli, è uno degli inviati per il club azzurro nella trasmissione Quelli che il Calcio, condotta a quei tempi da Fabio Fazio. Ottiene un grande successo anche come comico nella trasmissione Mai Dire Gol.

Francesco Paolantoni, la sua vita privata e Ballando con le Stelle 2024

Nei primi anni ‘Duemila Paolantoni ha vissuto un momento di difficoltà a livello lavorativo ed è tornato come uno dei protagonisti – almeno per diversi episodi – della serie tv Un Posto al Sole. Successivamente è tornato in auge grazie allo show ‘Stasera è tutto è possibile’ condotto da Stefano De Martino e come concorrente nella decima edizione di Tale e Quale Show. Il suo rapporto con Fabio Fazio è rimasto immutato negli anni e l’attore è spesso ospite nella trasmissione del conduttore ‘Che Tempo che fa’.

Francesco Paolantoni: chi è, carriera e vita privata dell'attore/ "Ho avuto una storia di vent'anni con..."

Francesco Paolantoni è uno dei nuovi concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, programma di Milly Carlucci. Balla con la maestra di ballo Anastasia Kuzmina. Si è fatto notare subito nella prima puntata dove ha danzato con la partner di ballo sulle note di Yes, I know my Way di Pino Daniele e si è posto subito in modo molto curioso e sfrontato.

Per quel che riguarda la vita privata Francesco Paolantoni non è sposato e non ha figli, non si conosce molto della sua vita privata se non del suo grande affetto per il suo amato gatto. In passato ha avuto una storia ventennale con l’attrice Paola Cannatello e riguardo la sua vita privata Paolantoni dice: “Sono single da anni, ho avuto solo una storia importante durata oltre 20 anni. Adesso sono single per legittima difesa, i rapporti sono complicati”, dice onestamente l’attore.