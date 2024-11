Oggi tutti lo conosciamo come un comico brillante e affermato, eppure in passato ha vissuto momenti molto difficili. Francesco Paolantoni è convinto che avrebbe potuto costruire una carriera ancora più importante, se avesse preso le scelte giuste nei momenti cruciali della sua vita. L’attore napoletano, parlando alle telecamere di Ballando con le Stelle, ha raccontato di aver imboccate delle strade sbagliate, toccando il fondo nel momento in cui paradossalmente avrebbe potuto spiccare il volo e consacrarsi.

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle 2024/ Saranno eliminati? Il sostegno dei fan

“In passato ho avuto grande successo”, racconta Francesco Paolantoni davanti alle telecamere di Raiuno. “Ho fatto delle belle cose al cinema e in televisione ma ho preso delle decisioni errate e di conseguenza quel successo è venuto a meno”, ricorda il comico napoletano. Paolantoni non si è dato per vinto e rimboccandosi le maniche è tornato in pista, più forte che mai.

Francesco Paolantoni: "Sono svanito dalla TV per 10 anni a causa di scelte sbagliate"/ "Mi ero arreso, poi…"

La confessione choc di Francesco Paolantoni: il periodo buio della sua carriera: “Mi ero rassegnato”

“Ma per una decina di anni non ho lavorato, riempivo teatri oppure non li riempivo per niente e ho provato tanta rabbia”, racconta ancora Francesco. E’ strano sentirlo parlare in questi termini, la sua confessione a cuore aperto in qualche modo cozza con l’immagine spensierata che trasmette sul palco, quando intrattiene il pubblico con un savoir faire impeccabile.

“Mi ero rassegnato ma poi ho provato di nuovo un senso di rivincita ma la rabbia per non aver preso le decisioni corrette quando sarebbe stato il momento di farlo, rimane sempre”. Oggi, comunque, Francesco Paolantoni si è ritagliato uno spazio da protagonista nel panorama televisivo attuale e negli ultimi anni lo abbiamo visto impegnato in diverse trasmissioni televisive: da Tale e quale Show a Ballando con le Stelle, dove con ironia e voglia di sporcarsi le mani si è messo in gioco.

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle 2024/ Social impazziti: "è il migliore!"