Ballando con le stelle 2024, Francesco Paolantoni e l’infortunio di Anastasia Kuzmina: “Mi sento in colpa”

Dopo aver vinto lo spareggio contro Sonia Bruganelli Carlo Aloia, Francesco Paolantoni è pronto a scendere in pista nonostante il brutto infortunio della sua ballerina Anastasia Kuzmina nella puntata scorsa. Dopo una presa ha poggiato il piede male ed ha avuto una distorsione, una lesione del legamento che l’ha costretta a non poter poggiare più il piede a terra. Il comico napoletano nella clip introduttiva ha ammesso di sentirsi in colpa. “Si è fatta male per colpa mia“ ha dichiarato Paolantoni aggiungendo: “Lei ride ma la verità e questa ed io ci sto male.”

Per preparare la coreografia, considerando l’infortunio di Anastasia Kuzmina, Francesco Paolantoni è stato aiutato da Giovanni Pernice, altre maestro di ballo dello show e si è cimentata in un Tango Argentino che ha portato in scena praticamente da solo essendo la sua maestra impossibilitata a poggiare il piede a terra. Al termine della performance non sono mancati gli applausi scoscianti del Teatro. Si passa poi al giudizio della giuria per Carolyn Smith era sufficiente ma non il migliore ballo mai visto.

La performance di Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle 2024 non ha convinto la presidente della giuria Carolyn Smith mentre Ivan Zazzaroni è stato più clemente ed ha sottolineato come ballare da solo non è facile. Alberto Matano ha voluto sottolineare la sua determinazione nel rimanere in pista. Selvaggia Lucarelli più cinica ha lanciato una frecciata pungente: “Se non si vedesse la fasciatura non si capirebbe chi dei due è infortunati…Non pensavo che saresti arrivato fin qui…Sembra il bacio alla salma” Insomma, la giuria lo ha asfaltato con i giudizi anche se alla fine ha dato dei voti più che sufficenti, per un totale di 31 punti.