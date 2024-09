Chi sono i fratelli di Javier Martinez: le rivelazioni del concorrente del Grande Fratello 2024 sulla famiglia

Javier Martinez ha due fratelli ai quali è legatissimo e di cui ha già speso qualche parola nel corso della sua avventura al Grande Fratello 2024. Il pallavolista di origine argentina è tra i concorrenti della nuova edizione che più si stanno raccontando nei primi giorni nella Casa, e tra le confidenze fatte ai compagni d’avventura, molte riguardano la sua famiglia e il legame con le sue origini. Javier ha raccontato di avere due fratelli gemelli, di cui, al momento, sappiamo molto poco. Juan Martinez è il nome di uno dei due fratelli di Javier, presente anche su Instagram, mentre non conosciamo il nome dell’altro fratello.

“Ho vissuto in Argentina fino ai 12 anni, avendo due fratelli che hanno sempre giocato a pallavolo, di riflesso ho iniziato a giocare pure io”, ha rivelato Javier Martinez dei fratelli nel video di presentazione del Grande Fratello 2024. “La situazione in Argentina non era delle migliori, quindi si può dire che la pallavolo ha salvato un po’ la nostra famiglia”, ha poi aggiunto.

I fratelli di Javier Martinez sono due gemelli eterozigoti

I fratelli di Javier Martinez sono due gemelli eterozigoti, non sono dunque uguali. Il che traspare dalle immagini mostrate proprio nel video di presentazione, che mostrano un fratello on gli occhi azzurri e uno con gli occhi scuri e lineamenti diversi. Juan, in particolare, ancora oggi è un giocatore professionista di pallavolo: soprannominato ‘Russo’, gioca in serie C e condivide spesso sul suo profilo Instagram immagine delle sue gare, alla quali alterna quelle riguardanti la sua famiglia e i suoi due fratelli. Javier Martinez è, infine, il fratello minore. Chissà che non riceva una sorpresa proprio da loro nel corso della nuova puntata del Grande Fratello 2024.

