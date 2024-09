Funerali Luca Giurato: ecco dove e quando

La scomparsa improvvisa di Luca Giurato ha lasciato senza parole il mondo della televisione italiana che si sta preparando a dare l’ultimo saluto al celebre giornalista e conduttore. Giurato si è spento a 84 anni dopo essere stato colpito da un infarto fulminante intorno a ora di pranzo. «Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate»., ha detto Daniela Vergara, la moglie del giornalista la cui salma riceverà l’ultimo saluto a Roma, la città in cui è nato e in cui ha vissuto.

I funerali di Luca Giurato, infatti, si svolgeranno domani, venerdì 13 settembre 2024, nella Chiesa degli artisti che si trova in piazza del Popolo a Roma. La cerimonia avrà inizio alle 14.30.

Funerali Luca Giurato: gli amici presenti

Ai funerali di Luca Giurato saranno presenti la moglie del giornalista, Daniela Vergara, il figlio della coppia, i due fratelli, Flavio Giurato, cantautore, e Blasco Giurato, direttore della fotografia e la sorella, Claudia, geologa. Nella Chiesa degli artisti, inoltre, ci saranno anche diversi amici e colleghi di Giurato.

Non ci sono notizie ufficiali sulla presenza dei vip in chiesa, ma probabilmente, ci sarà quasi sicuramente Mara Venier, amica da anni del giornalista e a cui ha dedicato anche un post sui social. «Ciao Luca, ti ho voluto tanto bene… per me è un giorno molto triste Rip», le parole della conduttrice. Probabile, inoltre, anche la presenza di Eleonora Daniele. Tra gli altri vip, potrebbero esserci anche Paola Perego. Probabile, inoltre, anche la presenza di giornalisti della tv e della carta stampata.