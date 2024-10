Gaia Messerklinger sarà una delle ospiti della trasmissioni Da Noi…A ruota libera, programma Rai che andrà in scena per l’occasione domenica 27 Ottobre 2024. C’è grande curiosità sulla donna che è una delle nuove protagoniste della serie di Don Matteo 14, ma andiamo a vedere meglio chi è nello specifico Gaia Messerklinger.

Gaia Messerklinger è nata a Moncalieri l’8 Gennaio 1989 ed è un’attrice italiana di origini austriache. Fin da piccola ha una grande passione per la recitazione e per la danza, inizia subito ed entra a far parte della compagnia gestita da sua madre Rufus. Non solo attrice ma anche modella e Gaia inizia a sfilare sulle passerelle a soli 17 anni, poi comincia a prendere voce in capitolo in questo mondo con alcune fiction.

Recita in Zodiaco, Nebbie e Delitti e Il Bene e il Male, ha il suo primo exploit nel 2010 quando interpreta Ilaria nella fiction I fuoriclasse, con Neri Marcorè e Luciana Littizzetto. Ottiene successo anche con la pubblicità della Baci Perugina e la vediamo in Italia in Centovetrine e Le tre rose di Eva. Prende parte al film Fuga di Cervelli con Paolo Ruffini ed è tra le protagoniste della fiction Il Paradiso delle Signore. Ha preso parte alla serie Netflix Supersex dove interpreta Moana Pozzi.

Gaia Messerklinger e il ruolo di Moana Pozzi in Supersex

Con l’avvento a Don Matteo 14 probabilmente Gaia è nel suo ruolo più importante in chiave tv e in quest’occasione la donna interpreta la nuova PM di Spoleto Vittoria Guidi. Sui social Gaia è abbastanza attiva con diversi scatti relativi al suo lavoro ma nulla sulla sua vita privata, sappiamo che è fidanzata ma non con chi. La donna è molto attenta alla privacy.

Nel corso della sua carriera Gaia ha lavorato in un video insieme a sua sorella Linda, entrambe hanno preso parte al video di Moby Ooh Yeah. Parlando al Giffoni Festival poco tempo fa la ragazza si è raccontata: “Io non ho mai avuto un sogno nel cassetto, mia madre era musicista ed attrice e io e mia sorella la seguivamo, non è stata quindi una scelta”. La donna si è resa conto che voleva fare questo lavoro quando in un determinato momento della sua vita stava facendo altro.

Riguardo la sua esperienza a Supersex dove interpretava Moana la donna ha dichiarato: “Per la prima volta ho interpretato una donna vera, un’autentica icona ed all’inizio ero terrorizzata”. Sul fidanzato: “Riguardo le scene di nudo e il sesso nel film dipende tutto dall’intelligenza delle persone. Io ho un fidanzato molto intelligente, sa che faccio l’attrice ed entrambi abbiamo grande fiducia nell’altro”. La donna – molto riservata – non ha svelato il nome del suo partner.