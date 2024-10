Garrison Rochelle, chi è il celebre coreografo

Nel salotto di La volta buona su Rai1 oggi troveremo Garrison Rochelle come ospite, il rinomato ballerino e coreografo che in Italia ha raccolto parecchia fortuna nella sua carriera. E in una intervista concessa qualche mese fa a La stampa, Garrison Rochelle si era espresso sui talenti di oggi, che di certo non mancano ma faticano a fare i conti con i sacrifici richiesti: “I ragazzi vogliono emergere, subito e a ogni costo, senza passare dalla gavetta e questo fa sì che chi è scorretto se ne approfitti”ha lamentato il coreografo che qualche settimana fa abbiamo trovato a Verissimo su Canale 5.

Un altro tema ancora più delicato toccato da Garrison Rochelle è quello relativo agli abusi, purtroppo presenti anche nel settore danza e per questo il ballerino ha voluto invitare a denunciare tutti coloro che hanno avuto esperienze drammatiche: “Come in molti ambienti lavorativi, gli abusi sono presenti nella danza, a maggior ragione perché noi lavoriamo con la fisicità, è più facile fraintendere”.

Garrison Rochelle ricorda il rapporto con suo padre

Qualche settimana fa l’ex volto di Amici di Maria De Filippi è stato protagonista a Verissimo di Silvia Toffanin su Canale Cinque, e non sono mancate le rivelazioni sul padre da parte di Garrison Rochelle, che ha rivelato alcune dolorose verità riguardo al rapporto con il genitore: “Mio papà aveva un’altra famiglia, ha lasciato mia madre e abbiamo scoperto che aveva altri due figli, non ho mai avuto un rapporto con loro e non mi interessa, avevo capito la loro realtà, ho ragionato per stare in pace con me stesso”.

Fortunatamente ancora oggi, Garrison Rochelle può contare sull’appoggio di sua madre 94enne, che non lo ha mai abbandonato e ha cercato di crescerlo sempre con tutto l’amore del mondo: “Ha una voglia di vivere davvero incredibile”.

