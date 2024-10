Gemma Galgani e Valerio: arriva il bacio passionale a Uomini e Donne

Puntata dedicata al rapporto tra Gemma Galgani e Valerio quella in onda oggi, mercoledì 9 ottobre 2024. Maria De Filippi apre la puntata chiamando al centro dello studio Gemma la cui frequentazione con Valerio sta andando avanti nel migliore dei modi. Maria, infatti, racconta che Gemma e Valerio sono usciti nuovamente insieme mentre la dama di Torino svela che c’è stata anche il bacio passionale che tutti aspettavano. Maria, poi, manda sul led i messaggi che Valerio ha inviato a Gemma. Tra le tante cose, il cavaliere dice: “Buongiorno Gemma ti devo dire una cosa urgentissima” fino al “Mi sto innamorando di te“.

Gemma Galgani: il regalo intimo di Valerio a Uomini e Donne/ Poi la dichiarazione d'amore

Valerio, poi, arriva in studio con un regalo per Gemma. La dama apre il pacco e resta totalmente stupita per la natura del regalo. All’interno, infatti, c’è un completo intimo che imbarazza la dama che decide di non mostrare il regalo. A farlo al suo posto, però, è Tina Cipollari.

Gemma Galgani, Valerio e il completo intimo: la segnalazione di Alessia a Uomini e Donne

Tina Cipollari mostra così il completo intimo che Valerio ha regalato a Gemma. “Ma una signora di 76 anni può indossare questo completo?”, chiede la bionda opinionista. “Valerio sei attratto fisicamente da Gemma?“, chiede Maria De Filippi che poi chiede a Valerio quando abbia comprato il regalo prima di mostrare un video fatto da Alessia che ha pizzicato Valerio in un centro commerciale di Olbia. Video che la padrona di casa manda in onda al termine del quale Alessia spiega di non aver visto baci o gesti compromettenti di Valerio insieme all’amica ma di averli visti molto complici.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 9 ottobre 2024/ Gemma tradita da Valerio, interviene Armando

Valerio spiega che è un’amica a cui ha chiesto di accompagnarlo per la scelta del regalo. Le parole di Alessia e il video turbano molto Gemma Galgani. Valerio spiega che essendo imbarazzato nell’entrare in un negozio di biancheria intima ha chiesto all’amica di accompagnarlo. Gemma, però, non accetta la spiegazione e decide di restituire il regalo a Valerio.