Genitori Camila Giorgi, chi sono la madre e il padre della tennista

Finalmente dopo mesi di silenzio Camila Giorgi si appresta a fare tappa in quel di Verissimo su Canale Cinque oggi domenica 6 ottobre 2024. La celebre tennista, che pochi mesi fa ha annunciato il ritiro dal mondo dello sport attraverso un post pubblicato su Instagram, ha sempre fatto grande affidamento sulla madre e sul padre, i genitori di Camila Giorgi sono la madre Claudia e il papà Sergio, che ha svolto il ruolo di allenatore della figlia pur senza mai aver giocato a tennis negli anni, definendola una ragazza dalla “personalità non facile”.

La madre Claudia Fullone ha invece lavorato per anni come disegnatrice di moda nel design, il padre di Camila Giorgi è stato un combattente nella guerra delle Malvine, oltre a motivare la figlia in ambito tennistico, in una intervista al corriere dello sport uno dei genitori di Camila Giorgi spiegò il mancato impiego di altri allenatori: “Le ho proposto più volte nuovi allenatori, è stata in campo con alcuni di loro, ma dopo un giorno non li voleva più vedere, la definizione di “padre padrone” non mi dà fastidio, possono dire di me ciò che vogliono” ha detto Sergio riguardo al legame con la figlia.

Camila Giorgi genitori, la confessione del padre Sergio: “Mia moglie non guardava i tornei”

La carriera ricca di soddisfazioni e gioie di Camila Giorgi, nonostante gli alti e bassi, è stata seguita con grande determinazione dalla madre e dal padre. I genitori di Camila Giorgi hanno sempre giocato un ruolo centrale nella vita della tennista, ma la madre ha sempre preferito evitarsi lo stress di seguirla live durante i vari incontri che l’hanno vista protagonista nel corso della sua carriera:

“Mia moglie non viene mai ai tornei, si innervosisce e durante i match soffre troppo, non guarda le partite nemmeno a casa, le registra: se Camila vince, la guarda, altrimenti la cancella” ha raccontato il padre di Camila Giorgi al Corriere dello sport.

