Manuel Bortuzzo ha avuto la fortuna di avere alle spalle una famiglia unita e di saldi valori che l’ha sempre guidato e sostenuto anche nei momenti difficili dopo l’incidente: nel 2019 il nuotatore è rimasto vittima di una sparatoria per uno scambio di persona ed è rimasto semi-paralizzato. Franco e Rossella, i genitori di Manuel Bortuzzo, sono sempre stati vicini a lui, aiutandolo a superare quel difficilissimo periodo dopo l’incidente nel quale ha rischiato seriamente di perdere la vita: per soli 12 mm, infatti, il proiettile non ha colpito l’aorta, uccidendolo.

Manuel Bortuzzo, chi è la nuova fidanzata Costanza: "Ho ritrovato l'amore"/ E rifiuta di parlare di Selassiè

Franco, il padre di Manuel Bortuzzo, è nato nel 1959 e come il figlio è un grande appassionato di sport: è sempre stato al suo fianco prima e dopo l’incidente, sostenendolo in ogni gara. Già prima di diventare un atleta paralimpico, infatti, Manuel Bortuzzo aveva preso parte a tante gare, facendo conoscere il suo nome nell’ambito sportivo. Franco è comparso al fianco del figlio in varie interviste: si è visto molto spesso in tv anche quando il ragazzo ha preso parte al Grande Fratello Vip. Sembrerebbe infatti molto meno riservato della moglie, mamma di Manuel Bortuzzo, che invece non compare con piacere e facilità davanti alle telecamere.

Clarissa Selassiè: “Mia sorella Lulù e Manuel Bortuzzo innamorati in estate, ho le prove”/ “Lui voleva che…”

Chi sono i genitori di Manuel Bortuzzo? Il rapporto con mamma Rossella

Manuel Bortuzzo ha una famiglia unita e due genitori che gli sono sempre rimasti a fianco. La mamma, Rossella, lavora in un panificio di Treviso, luogo del quale la famiglia è originaria. La donna è molto riservata, al contrario del marito Franco. Come spiegato da Manuel Bortuzzo, ha sempre lavorato dietro le quinte per far sì che il figlio stesse bene, senza mostrarsi spesso davanti alle telecamere.

Non le importa, infatti, dello spettacolo e dello show, ma solamente del benessere del ragazzo: “Alla mamma interessa che io sia sereno, che veda nei miei occhi la mia felicità e serenità. Lei vive tutto dentro, non mi fa vedere come sta” ha rivelato proprio il nuotatore.

Lulù Selassie denunciata da Manuel Bortuzzo: "Vogliamo chiarezza"/ "Nostra sorella è sotto choc"