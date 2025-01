Genitori Paola Saluzzi, chi sono: “Se ne sono andati in tempo ravvicinato”

Tra gli ospiti di Storie di donne al bivio oggi 3 gennaio troveremo anche la nota conduttrice e giornalista Paola Saluzzi, che tornerà a parlare della sua carriera nell’arco dell’intervista. E non mancheranno sicuramente dei ricordi riguardo i genitori di Paola Saluzzi, che già in passato ha avuto modo di soffermarsi sulla madre e sul padre venuti a mancare a distanza di poco tempo l’uno dall’altra, più precisamente il 2017, l’anno più complicato della vita della presentatrice ex Rai e Sky:

“Sono morti nel 2017 a distanza di sette mesi l’uno dall’altra, papà è andato via a marzo e mamma che ha fatto di tutto per stare con noi, ma si è spenta lentamente come una candela e si è spenta il 23 dicembre” ha ricordato in una toccante intervista concessa a Oggi è un altro giorno.

Genitori Paola Saluzzi, la confessione: “Il 6 dicembre era una data speciale”

Riavvolgendo il nastro dei ricordi dei genitori Paola Saluzzi ha raccontato alcune fase salienti della loro vita, il papà militare e la mamma invece definita come la ragazza più bella di Torino: “Per me era normale avere mamma a casa che si occupava di me e mia sorella”, ha raccontato la conduttrice che ha ricordato il 6 dicembre come un giorno speciale per la sua famiglia.

“I miei genitori si sposarono il 6 dicembre e, dopo il matrimonio, tutti gli anni, il 6 dicembre facevamo l’albero di Natale” ha rivelato Paola Saluzzi soffermandosi sulla speciale ricorrenza di famiglia. Un vuoto rimasto presente nel cuore della giornalista che ha raccontato in diverse occasioni di aver accusato l’assenza dei genitori che ancora oggi persiste e non è facile da digerire. Nonostante questo la conduttrice prosegue la sua carriera anche in ricordo dei genitori, dai quali ha appreso grandi insegnamenti nel corso della vita.