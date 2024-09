Paola Saluzzi: “Sono giornalista grazie a mio nonno Mario”

Paola Saluzzi, ospite de “I fatti vostri”, ripercorre la sua carriera con i momenti cruciali vissuti nel percorso vissuto per realizzare il suo sogno: “Il passaggio da dietro le quinte a davanti lo schermo avvenne per caso. Incontrai Osvaldo Bevilacqua che aveva bisogno di una persona scriteriata che andasse in giro per l’Italia per Sereno Variabile e mi ha incuriosito, quindi ho detto sì. Avevo però già lavorato con Sergio Zavoli, un uomo che mi era stato raccontato dai miei genitori che mi leggevano i libri e i suoi articoli. Lui stava tornando al suo lavoro di inchiesta e ricordo che quando entrò aveva ancora le stampelle per l’inchiesta che aveva fatto su Chernobyl”.

Il sogno di fare la giornalista, per Paola Saluzzi, è nato quando era ancora una bambina: “Io ho avuto dei nonni meravigliosi e nonno Mario, quello materno, viveva con noi. Lui era un grande appassionato di sport, di Formula 1… Lui adorava Niki Lauda e mi stimolava a raccogliere giornali, a leggere. Mi diceva ‘Se mai vorrai fare la giornalista, ricordati di raccontare le storie delle persone’. Poi ho imparato anche molto da un giornalista come Tiberio Timperi”.

Paola Saluzzi: “Con Luca Giurato venticinque anni di amicizia pura”

Paola Saluzzi, a “I fatti vostri”, racconta anche un aneddoto su un soprannome che gli è stato affibbiato: “In famiglia mi chiamano Mary Poppins perché mia sorella diceva ai miei nipoti che ero quella vera, perché avevo una borsa enorme”. Poi, la grande emozione: ricordando Luca Giurato, Paola Saluzzi non è riuscita a trattenere le lacrime. La giornalista ha rivelato, con gli occhi lucidi: “Con Luca Giurato sono stati venticinque anni di amicizia pura. Siamo stati una ‘coppia’ che non ha mai litigato. Io ho imparato tantissimo da lui, è stato un caro amico, ci siamo sentiti sempre, ogni volta che c’era qualcosa di bello. Lui mi chiamava, mi mandava un messaggio… La nostra era rimasta un’amicizia che si è prolungata fino a una settimana fa“.