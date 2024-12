Stefano Tediosi e il rapporto con i suoi genitori: “Separati da molti anni”

Tra un tira e molla con Federica Petagna, Stefano Tediosi, nella Casa del Grande Fratello 2024, ha anche parlato della sua vita privata e del rapporto con i suoi genitori. Non conosciamo, al momento, i loro nomi, ma Stefano ha raccontato della loro separazione e di come questa abbia avuto un impatto importante, soprattutto nel rapporto tra il gieffino e sua madre.

“Si sono separati legalmente quando avevo 19 anni, però si sono separati quando ne avevo 12, erano separati in casa. – ha raccontato Stefano durante una chiacchierata con Shaila Gatta – Se litigavano, non lo facevano quando c’ero io. Oggi ho un buon rapporto con entrambi ma prima avevo un bellissimo rapporto col mio papà ma non con mia mamma, perché le davo la colpa di questa cosa.”

Stefano Tediosi: “Mamma? Le davo la colpa della separazione”

Stefano Tediosi non ha fatto mistero dell’aver incolpato sua madre della separazione e di non aver accettato, fino a recentemente, che lei si rifacesse una vita. “Io poi vedevo mia mamma che provava a rifarsi una vita e non lo accettavo, non volevo. – ha raccontato al Grande Fratello 2024 – Questa roba è durata fino a un anno e mezzo fa, quando abbiamo com’rato casa e lei si è riavvicinata, mi ha aiutato… abbiamo creato un rapporto e ho ammesso che mi è dispiaciuto.” Un cambiamento arrivato quando Stefano Tediosi ha compreso di aver superato il dolore per la separazione dei suoi genitori: “Abbiamo fatto uno step quando lei mi ha detto di avere un compagno. Non mi sono sentito geloso ma sono stato soltanto felice con lui. Da lì’ siamo diventati come migliori amici. Infatti oggi chiamo lei per qualsiasi consiglio e così fa lei con me.” ha concluso.