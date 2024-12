Genitori Taylor Mega, chi sono: “Non sono una figlia modello”

Dietro l’influencer che nell’ultimo decennio ha spopolato sui social c’è una vita privata e personale che Taylor Mega ha sempre difeso e mai sbandierato ai quattro venti. La celebre influencer infatti è molto legata alla madre e al padre, dei genitori di Taylor Mega non sappiamo molto, se non che sono sempre stati una famiglia umile, allevatori di tacchini che hanno sempre sudato e cercato di garantire un futuro degno alla figlia.

In un post Instagram datato 2019, Taylor Mega si è lasciata andare a qualche curiosa rivelazione: “Non sarei nulla senza di loro, non so nemmeno se avrei raggiunto i 20 anni se non avessi avuto le basi solide che loro hanno saputo darmi, non sono una figlia modello e succede spessissimo che li faccia star male per alcuni miei comportamenti, ma non si può modificare l’indole di qualcuno solo per accontentare qualcun altro” ha scritto l’influencer in un lungo messaggio affidato ai social.

Genitori Taylor Mega, la confessione della mamma Letizia: “Sapevo della sua tossicodipendenza”

Qualche tempo fa la madre dell’influencer e modella, Letizia, si è espressa su Taylor Mega, soffermandosi su una delicata questione, quella riguardante la tossicodipendenza della ragazza, i genitori di Taylor Mega erano infatti a conoscenza del problema, anche per questo ha sempre ammesso di non essere stata una figlia modello: “Restare in silenzio non vuol dire non sapere” ha ammesso la madre dell’ex fidanzata di Tony Effe.

Sempre rivolgendosi ai genitori Taylor Mega ha speso parole molto importanti nei loro confronti: “Sappiate che mi dispiace se alle volte vi ferisco (ma avete una figlia testa di ca*zo) e sappiate che vi amo con tutto il cuore e siete il bene più prezioso che potesse capitarmi”. Un rapporto speciale, nonostante Taylor Mega abbia deciso di lasciare casa fin da giovanissima: “Non ho mai chiesto un euro ai miei, mi sono sempre mantenuta da sola andando via di casa presto”.

