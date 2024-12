Taylor Mega, la battaglia con la droga e la bulimia: “Salvata da qualche angelo”

La storia della modella e influencer è ricca di sfumature e colpi di scena, in passato infatti la bella Taylor Mega si è ritrovata a fare i conti con diverse difficoltà e dipendenze, come quella dalla droga, una battaglia che fortunatamente è poi riuscita a vincere. “Inizialmente ho provato l’astinenza e il malessere che provi in quei momenti è devastante, ma dopo altri tre mesi ne sono uscita totalmente. Anche perché mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo” aveva confessato con grande dolore la modella e influencer che era arrivata addirittura a fare pensieri di suicidio. “Ero arrivata a pensare che non avesse più senso vivere” ha tuonato la ex fidanzata di Tony Effe.

Su Instagram, Taylor Mega ha raccontato: “Ce l’ho fatta da sola, mi si è attivato un meccanismo che mi ha permesso di eliminare dalla mia vita le persone con cui mi drogavo, forse ho avuto un angelo che mi ha aiutato” ha svelato la modella che fortunatamente oggi può dirsi fuori da quella fase nera che ora è solo un triste ricordo.

Taylor Mega ricorda: “Con le droghe ho iniziato a 14 anni”

Come tanti ragazzi anche Taylor Mega si è ritrovata a fare i conti con le droghe fin da giovanissima, la modella ha svelato che aveva solamente 14 anni agli albori di quella che si è poi rivelata una problematica sempre più pericolosa, fino a quando una relazione finita ha rischiato di trascinarla in un vortice senza via d’uscita:

“Ho iniziato a 14 anni con le droghe leggere, poi a 17 anni ho rotto con il fidanzato di cui ero molto innamorata, sono andata in down totale e mi sono buttata sulle droghe pesanti, fino ad arrivare a quella più pesante di tutte, l’eroina” le parole di Taylor Mega sui social. Nel corso di una intervista concessa a Mattino Cinque, l’influencer aveva invece raccontato i problemi di bulimia: “Dopo cena mi capitava di andare spesso a vomitare, è una cosa della quale si parla male perché te ne vergogni” ha confessato la modella.

