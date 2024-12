Genny Casu, l’addio ad Alessio Pecorelli e a Uomini e donne 2024

Genny Casu ha interrotto anzitempo la sua avventura a Uomini e donne 2024, in seguito all’addio di Alessio Pecorelli al programma. La corteggiatrice, che con l’ex tronista stava instaurando una conoscenza sempre più approfondita nonostante alcuni tira e molla, è rimasta scioccata dalla segnalazione che ha riguardato proprio il ragazzo. Segnalazione che ha portato al suo addio al trono con conseguente abbandono delle sue corteggiatrici, compresa Genny, che in un’intervista per Casa Lollo ha commentato il colpo di scena non risparmiando frecciatine neanche a Mario Cusitore.

Amal incastra Michele a Uomini e Donne: "Dici a tutte le stesse cose"/ Mary se ne va e arriva Giulia: è lite!

Ma, eccezion fatta per la tempesta che ha travolto Alessio e che ha inevitabilmente coinvolto anche lei e le altre colleghe, la corteggiatrice nell’intervista ha parlato anche degli altri troni. Oltre ad aver definito Michele Longobardi un ragazzo molto bravo e simpatico, si è anche sbilanciata sul percorso del tronista nel programma e sulla sua futura scelta.

Diego Tavani spiazza Claudia a Uomini e Donne: "Sono pronto a uscire con te"/ Lei frena, è lite: "Ho paura…"

Genny Casu tifa per Veronica e stronca Amal: “Spero che Michele…“

Genny Casu inizialmente offre un giudizio piuttosto critico nei confronti di Amal, corteggiatrice di Uomini e donne 2024 verso cui Michele Longobardi sta indirizzando le sue principali attenzioni, e nel corso dell’intervista la stronca: “Non amo Amal, non la trovo reale, penso che il suo pianto sia dettato dalla paura di perdere la visibilità e di non essere più al centro dell’attenzione. Non è una persona con cui prenderei un caffè, non ha niente a che fare con me“.

L’ex corteggiatrice di Alessio Pecorelli tifa invece per Veronica e spera che possa essere lei la scelta di Michele: “A Veronica voglio bene, è simile a me: lei è proprio così, nella vita reale è come in studio. Spero vivamente che Michele capisca che Veronica è sì buona ma ha anche carattere, forse ha fatto un po’ fatica ad uscire, magari per paura di un giudizio… Quindi mi auguro tanto che escano insieme“. Infine, Genny si sbilancia anche sul trono di Martina De Ioannon, svelando qual è la sua preferenza tra Ciro e Gianmarco: “Riguardo al trono di Martina, invece, mi piace Gianmarco“.

Ciro Solimeno, corteggiatore di Martina De Ioannon Uomini e Donne/ Lei esce con Gianmarco e scoppia gelosia