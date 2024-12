GEORGE RUSSELL VS MAX VERSTAPPEN: SCINTILLE (FUORI PISTA) AL GP ABU DHABI 2024

Il duello fuori dalla pista George Russell vs Max Verstappen prosegue anche al GP Abu Dhabi 2024, dopo che appena sabato scorso il quattro volte campione del Mondo di Formula 1 aveva perso la pole position in Qatar per una penalità legata a un’infrazione segnalata proprio dal pilota Mercedes. George Russell infatti ha mosso accuse pesanti: “Sabato sera (dopo le qualifiche in Qatar, ndR) mi ha detto che avrebbe fatto di tutto per sbattermi fuori e mettere la mia f…a testa contro il muro. La mia integrità morale non va messa in dubbio per nessun motivo”.

Non è però solo questo episodio ad animare la rivalità, secondo George Russell c’è un problema che si trascina da tempo con Max Verstappen: “Da troppi anni tanti piloti vengono bullizzati da Max. Nessuno mette in dubbio le sue qualità di pilota, ma quando le cose gli vanno male reagisce in questo modo”. Russell ha citato come esempi alcuni episodi del duello con Lewis Hamilton nel 2021, che si decise proprio ad Abu Dhabi in favore di Verstappen, per poi aggiungere: “Mi ha mancato di rispetto ed è andato troppo oltre con attacchi personali, si sente sopra la legge. Chiarimento? Non ho bisogno di parlare con lui, non ho nulla da dire”.

GEORGE RUSSELL VS MAX VERSTAPPEN: DAL 2021 AL BATTIBECCO HORNER-WOLFF

Ovviamente l’episodio di Losail ha portato ad un livello superiore la diatriba George Russell vs Max Verstappen. Questo è il punto di vista dell’inglese: “Ho spiegato agli steward soltanto come sono andate le cose. Era già arrabbiato prima, forse perché non ha più una macchina dominante come l’ha avuta per due anni e mezzo. Allora diventa battibile e si innervosisce. È un quattro volte campione del mondo e se paragono i suoi comportamenti a quelli di Lewis sono molto diversi”, è l’ulteriore stoccata all’indirizzo dell’olandese.

George Russell ha quindi voluto rievocare proprio i turbolenti giorni di tre anni fa negli Emirati Arabi Uniti, uno dei duelli più clamorosi nella storia della Formula 1: “Vi immaginate cosa sarebbe successo a ruoli invertiti? Masi (l’allora direttore di corsa, ndr) avrebbe temuto per la sua vita”. Non solo, perché George Russell vs Max Verstappen coinvolge ormai anche i rispettivi team principal. Chris Horner, boss della Red Bull, aveva definito Russell un isterico, suscitando di conseguenza la replica di Toto Wolff: “Perché si intromette fra due piloti? Sembra un cagnolino di quelli che abbiano sempre, non riesce a non dire una parola su tutto”. Non finirà qui, questo è certo…