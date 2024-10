Il conduttore tv Gerry Scotti sarà uno degli ospiti della trasmissione Verissimo, in programma nel weekend e condotta dalla presentatrice Silvia Toffanin. Negli anni Gerry Scotti è diventato una figura di spicco della televisione italiana e durante questa trasmissione racconterà alcuni episodi riguardo la sua vita e il suo lavoro.

Il vero nome di Gerry è Virginio Scotti e lui nasce a Camporinaldo (provincia di Pavia) il 7 Agosto 1956. Gerry è il figlio di una casalinga e di un operario impiegato alle rotative del Corriere della Sera. Il ragazzo cresce a Milano dove studia al Liceo Classico e frequenta l’Università di Giurisprudenza. A un certo punto della sua vita Gerry deve prendere una decisione radicale.

L’uomo lascia gli studi per dedicarsi al mondo delle radio dove lavora prima a Radio Hinterland Milano 2 e poi Nova Radio. Raccontando la sua vita a Muschio Selvaggio da Fedez l’uomo confessò qualche anno fa: “Ai tempi in cui ero ragazzo avere un posto fisso e una casa era già un sogno, non avrei mai immaginato di diventare milionario. Però va detto che i miei genitori mi hanno sempre sostenuto”.

Con il passare degli anni Gerry diventa sempre più famoso, negli anni ’80 viene chiamato da Claudio Cecchetto a Radio Deejay e subito notano il suo talento. Negli anni prende parte a varie trasmissioni e partecipa al Festivalbar come cantante. Qualche anno dopo tornerà ma nelle vesti di conduttore. Tra trasmissioni e qualche sit-com vediamo Gerry quasi tutti i giorni all’interno della tv italiana e stringe un particolare legame con Mediaset.

Negli anni ha partecipato anche a Striscia la Notizia come conduttore ma ha avuto grande successo con show come Passaparola o Letterine (dove ha lanciato tante showgirl) ed anche il gioco a quiz ‘Chi vuol essere miliardario’, trasmissione che è durata tanti anni. Tornando alla famiglia l’uomo ha raccontato la morte dei genitori che l’hanno segnato: “Mio padre e mia madre sono morti entrambi senza avvisaglia, mia madre aveva 67 anni e mio padre quattro anni dopo. Alla fine non bisogna fare i calcoli con la vita”.

Più volte l’uomo ha parlato di questa storia e ha raccontato il suo dolore perchè non è riuscito a dargli quanto voleva. Per quel che riguarda la sua vita Gerry ha trovato l’amore in diverse occasioni della sua vita: nel 1991 ha sposato Patrizia Grosso dal quale ha avuto il figlio Edoardo ed i due si sono separati ufficialmente nel 2009. Due anni dopo l’uomo ha trovato l’amore con l’architetto Gabriella Perino anche se i due non si sono mai sposati.