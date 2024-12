Giacomo e Ginevra sono i genitori di Tommaso Franchi: le parole sul suo percorso al Grande Fratello 2024

Il percorso di Tommaso Franchi al Grande Fratello 2024 sta riscuotendo un grande successo nel pubblico di Canale 5, ma il concorrente si può ritenere finora soddisfatto perché anche i suoi genitori Giacomo e Ginevra sono orgogliosi di lui. Lo ha ammesso di recente proprio il papà in un’intervista a Non succederà più, il programma radiofonico in onda su Radio Radio. Giacomo Franchi ha rivelato di essere fiero del percorso di suo figlio ma anche di come ha gestito le situazioni amorose nate nella Casa, prima con Mariavittoria Minghetti e poi con Maica Benedicto.

Chi ha seguito il Grande Fratello nelle scorse settimane sa che, dopo quello che sembrava un iniziale flirt, Tommaso ha chiuso con Maica Benedicto, ammettendo di provare invece dei sentimenti per Mariavittoria. “Devo dire che è stato maturo nel dire di ‘no’.” sono state le parole di papà Giacomo, che ha poi dichiarato: “Cosa direi a mio figlio se venissi chiamato nelle prossime puntate? Gli direi di continuare come ha fatto finora. La risposta me la sta dando la gente quando mi parla di lui: è un bravo ragazzo.”

Le rivelazioni di Tommaso Franchi su mamma Ginevra

Più riservata è invece la mamma di Tommaso Franchi, la signora Ginevra, di cui conosciamo qualcosa proprio dalle rivelazioni del gieffino che, nella Casa del Grande Fratello, ha svelato che la mamma fa la psichiatra, ed è una donna forte e risoluta, dal carattere deciso. Proprio mamma Ginevra potrebbe fare la sua comparsa nel corso della puntata del Grande Fratello 2024 che anticipa il Natale: è infatti prevista per tutti gli inquilini una sorpresa da parte dei propri parenti. Non resta che scoprire se saranno i genitori di Tommaso Franchi a ‘varcare’ la porta rossa.