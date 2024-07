Chi è Giada Desideri: tutto sull’attrice di Un posto al sole

Giada Desideri, attrice e moglie del celebre doppiatore e attore Luca Ward, ha conquistato la popolarità recitando nella soap opera di Raitre “Un posto al sole”. Debutta nel film Un ragazzo di Calabria del 1987 dopo essere stata notata dal regista Luigi Comencini e successivamente debutta nella serie “I ragazza del muretto”. La grande popolarità, però, arriva nel 1996 quando recita nella soap “Un posto al sole” interpretando Claudia Costa, personaggio che è tornata ad interpretare ultimamente dopo anni di assenza sulle scene. La Desideri, infatti, per diverso tempo, ha scelto di dedicarsi totalmente alla famiglia.

La decisione arriva nel 2010 quando alla figlia Luna, nata dal matrimonio con Luca Ward,, viene diagnosticata una rara malattia genetica, la sindrome di Marfan. Dopo il ritorno sul set, attraverso un videomessaggio trasmesso nella puntata de La volta buona trasmessa a maggio 2024, Luca Ward ha espresso la propria gioia per tale decisione: “Dopo tanti anni sei ritornata a fare il lavoro che amavi tanto per il quale hai studiato tanto. Poi sono arrivati i figli, ti sei dedicata ai figli, questo è un gesto meraviglioso che ho apprezzato tanto. Ci tenevo al fatto che tu rientrassi nel tuo lavoro. Siamo tutti tuoi fan a casa. Vola”.

Giada Desideri: la malattia della figlia e l’aborto

Scoprire della malattia della figlia non è stato affatto facile per Giada Desideri come ha raccontato Luca Ward nel corso di un’intervista rilasciata a Serena Bortone all’interno del programma “Oggi è un altro giorno”. “Quando abbiamo aperto internet e abbiamo letto, è stato un disastro totale. Io sono andato proprio giù: ho sempre reagito bene alle avversità, ma qua potevo fare poco. Non ho mai detto “perché proprio a me”, sono cose che capitano. Ci sentivamo colpevoli all’inizio, pensavamo che fosse colpa nostra. È stato terribile“, le parole dell’attore.

Nella vita della coppia, inoltre, c’è un altro momento difficile, quello dell‘aborto dell’attrice. Un aborto spontaneo arrivato dopo la nascita della figlia Luna e prima di quella di Lupo. “C’era anche un terzo (figlio) che però purtroppo non è andato in porto, dopo Luna, si sarebbe chiamato Leone”, ha detto l’attore e doppiatore nel salotto di Caterina Balivo nella puntata di Vieni da me del 13 febbraio 2020.