GIAMPAOLO TUCCI, MARITO DI ANGELA FRENDA

Un marito “misterioso”, di cui si sa solo che è giornalista e di cui Angela Frenda non parla mai, se non in maniera molto vaga, ma in realtà Giampaolo Tucci è noto, essendo vicedirettore del Corriere della Sera. A indicare che sia lui la dolce metà della celebre food editor è Dagospia in un articolo di due anni fa, in passato invece era stato Il Giornale a indicare il loro legame coniugale. Se non fosse per questo, non si saprebbe appunto che Giampaolo Tucci e Angela Frenda sono marito e moglie. Del resto, la coppia ha deciso di puntare tutto sulla riservatezza.

Così, ad esempio, quando si tratta di tracciare un bilancio dell’ultimo anno, la giudice di Celebrity Chef, a fine 2023 non ha citato esplicitamente il marito, a cui però ha riservato una dedica: “Il mio mondo è fatto di un marito e un figlio che amo molto e di tante amiche fantastiche. Sono fortunata? Si. Perché la vita da soli non è vita. Ma un lungo silenzio“, aveva scritto nel suo post di fine anno.

LA PASSIONE PER IL GIORNALISMO

Giampaolo Tucci, che era caporedattore centrale del Corriere della Sera, è stato promosso a vicedirettore nel 2015, quando si è insediato il nuovo direttore Luciano Fontana. Dunque, con la moglie condivide la passione per il giornalismo, ma ad accomunarli anche quella per la politica, perché la food editor si è occupata di cronaca politica quando ha mosso i primi passi nel giornalismo. Cominciò così la sua carriera nel Corriere del Mezzogiorno, fino a quando poi non le venne chiesto di girare una video ricetta, scoprendo così l’amore per la cucina.

Iniziò a occuparsi di questo argomento, diventando una food editor. Una passione così forte da spingerla a trasferirsi a Milano e a lavorare per il Corriere della Sera, dove è diventata direttrice della famosa rubrica Cook. Al Corriere lavora anche il marito Tucci, in un intreccio tra vita privata e professionale che hanno sempre tutelato con la loro riservatezza.

