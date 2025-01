Tutto su Gianluca Costantino

Gianluca Costantino è uno dei corteggiatori di Francesca Sorrentino. E’ arrivato a Uomini e Donne dopo la richiesta della tronista di conoscere nuovi ragazzi in seguito alla scelta di Gianmarco e Paolo di andare via dalla trasmissione. Classe 1988, Gianluca è un personal trainer ed è di Genova. Circa un anno fa ha subito un lutto importante avendo perso la mamma a cui era profondamente legato e che non perde occasione di ricordare sul suo profilo social dove, oltre a condividere momenti della sua vita privata, pubblica soprattutto contenuti professionali essendo riuscito a trasformare la passione per lo sport in un lavoro.

Uomini e Donne, per Gianluca Costantino, non è la prima trasmissione a cui partecipa perché prima di approdare nel programma di Maria De Filippi è stato anche un concorrente del Grande Fratello Vip.

Gianluca Costantino e la lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne

Gianluca Costantino ha partecipato all’edizione del Grande Fratello Vip vinto da Jessica Selassiè con cui ha legato nella Casa. Ufficialmente single, di fronte alla presenza di Francesca Sorrentino sul trono di Uomini e Donne, ha deciso di provare a corteggiarla nonostante il suo percorso sia cominciato da mesi. Non avendo ancora scelto e di fronte alla richiesta di Francesca di conoscere nuovi ragazzi, la redazione ha deciso di far arrivare in studio nuovi corteggiatori tra cui proprio Gianluca Costantino.

La presenza di quest’ultimo, però, non convince Tina Cipollari che, nella puntata di Uomini e Donne in onda il 7 gennaio, punterà il dito contro Gianluca mettendo in discussione il suo reale interesse nei confronti di Francesca. Secondo Tina, la presenza di Gianluca sarebbe dovuta ad un desiderio di popolarità ma l’ex gieffino è pronto a dimostrare esattamente il contrario. Francesca Sorrentino riuscirà a fidarsi di Gianluca?