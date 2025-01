Scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne, chi è? Gli ultimi momenti in studio

Un’elegantissima e bellissima Martina De Ioannon arriva nello studio di Uomini e Donne per la fatidica scelta tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Esattamente come la tronista, dopo aver rivisto i rispettivi momenti più belli, in studio arrivano Ciro e Gianmarco che si stringono la mano. Prima di rivedere le ultime esterne, Martina ammette di aver paura del no. Tina Cipollari, però, la rassicura e le dice che entrambi saranno un sì. Gianni Sperti, da parte sua, dice che un no, in ogni caso, nasconde un grande sentimento da parte del corteggiatore che, spesso, cambia idea di fronte alle ultime esterne.

Ciro e Gianmarco, poi, si godono le ultime esterne mostrandosi molto tesi. Gianmarco emoziona portando Martina a conoscere la zia e la nonna mentre Ciro preferisce presentarle gli amici e il fratello. “Le ho presentato persone importanti perché per me lei è importante”, dice Gianmarco che, con l’esterna, ha emozionato Gloria del parterre over (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne, chi è? Anticipazioni puntata di oggi

È arrivato il fatidico giorno della scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne che andrà in onda nelle puntate di oggi, giovedì 23 gennaio e domani venerdì 24 gennaio 2025, sicuramente non ci sarà l’effetto sorpresa perché tutto è stato ampiamente spoilerato ma sicuramente i tanti telespettatori del dating show sono curiosi di scoprire e vedere il momento tanto atteso ed emozionante che chiude un percorso durato cinque mesi. Dopo aver partecipato a Temptation Island in coppia con il fidanzato Raul Dumitras ed esserne uscita single, la 26enne romana ha deciso di mettersi in gioco nel programma di Maria De Filippi.

Il suo percorso è partito in sordina e senza alcun clamore ma poi pian piano ha catturato l’attenzione del pubblico di Canale5 mentre a catturare la sua attenzione sono stati due corteggiatori: Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Il primo, napoletano di 22 anni più timido e riservato ma anche impulsivo che in una precedente puntata l’ha spiazzata rivelandole di essere già innamorato di lei. Il secondo, invece, romano di 28 anni più maturo e riflessivo ma che non ha mancato di sorprenderla come quando l’ha raggiunta in camerino e l’ha baciata all’improvviso. I due sono molti diversi tra loro e Martina De Ioannon fino all’ultimo ha dimostrato di non avere le idee chiare.

Anticipazioni Uomini e Donne, scelta di Martina De Ioannon chi è? Le ultime esterne con Ciro e Gianmarco

Le anticipazioni Uomini e Donne svelano che nella puntata di oggi andrà in onda la prima parte della scelta di Martina De Ioannon, nel dettaglio si vedrà la tronista uscire in esterna con entrambi i suoi corteggiatori. Nell’esterna con Ciro Solimeno entrambi sono scoppiati in un pianto a dirotto, lui ha confessato di aver paura di perderla mentre lei ha aggiunto di essere palesemente innamorata. Invece, nell’esterna con Gianmarco Steri si percepiva un certo distacco. Va segnalato, inoltre, che ultimamente ha esternato tutta la sua simpatia per uno dei due Maria De Filippi, Gianmarco Steri. Nel frattempo sono già state ampiamente diffuse le anticipazioni sulla scelta di Martina De Ioannon: chi è? Ciro Solimeno! Ma tale momento andrà in onda nella puntata di domani.