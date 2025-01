Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Giovanna Lorenzi e Roby Facchinetti, il tastierista e voce dei Pooh. La donna è la seconda moglie del cantautore che in passato è stato sposato dapprima con Mirella Costa, la prima compagna da cui ha avuto le figlie Alessandra e Valentina. Dopo nove anni di matrimonio, Roby Facchinetti si è innamorato di Rosaria Longoni, la donna con cui ha avuto il figlio maschio Francesco Facchinetti. Poi l’incontro della vita con Giovanna Lorenzi, la donna che è diventata la sua seconda moglie e da cui ha avuto i suoi due ultimi figli Roberto e Giulia Facchinetti. Un amore che la coppia ha vissuto sempre lontano dal clamore mediatico e dalle telecamere, a conferma del carattere schivo e riservato dell’artista, ma anche della compagna.

Giovanna Lorenzi, moglie di Roby Facchinetti: chi è?/ "Nozze in Scozia? Ci andammo perché lei era ancora..."

Sono davvero pochissime le informazioni che abbiamo sul conto di Giovanna che, nonostante la grande fama e popolarità del marito, ha sempre preferito restare ben lontana dal mondo dello spettacolo.

Roby Facchinetti, la dedica social alla moglie Giovanna Lorenzi

Quello che possiamo dirvi di certo sull’amore tra Roby Facchinetti e la moglie Giovanna Lorenzi è che i due hanno avuto due splendidi figli: Roberto, nato nel 1987, e di Giulia, classe 1991. Giovanna è nata il 1 marzo e non è molto avvezza ai social, anzi non possiede nemmeno un profilo! Sui social però è possibile scoprire qualche dettaglio in più su di lei, visto che spesso è stato proprio Roby Facchinetti a pubblicare alcuni scatti in compagnia della moglie. Proprio in occasione del compleanno di Giovanni, la voce dei Pooh ha pensato bene di festeggiarla dedicandole un post: “La tua età è la tua vera forza. Buon compleanno amore mio da una vita” postando una bellissima foto in compagnia della moglie.

Giovanna Lorenzi, moglie Roby Facchinetti/ La voce dei Pooh: "all’inizio non credevano al nostro amore"

Non solo, proprio Roby Facchinetti durante una intervista rilasciata a Mara Venier nel programma “Domenica In” ha parlato della moglie rivelando di aver superato un intervento.