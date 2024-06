Giovanna Lorenzi, moglie Roby Facchinetti/ La voce dei Pooh: “all’inizio non credevano al nostro amore”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Roby Facchinetti e la moglie Giovanna Lorenzi. I due sono sposati dal 1989 e dal loro amore sono nati anche due splendidi figli: Roberto e Giulia Facchinetti. Prima di incontrare Giovanna Lorenzi, il tastierista e voce dei Pooh è stato sposato per la prima volta con Mirella Costa. Il matrimonio celebrato nel 1970 e dalla loro unione sono nate le prime figlie Alessandra e Valentina. Nonostante la nascita delle due figlie, la storia d’amore tra i due si sgretola portandoli qualche anno dopo alla separazione. Roby Facchinetti si lega per diversi anni a Rosaria Longoni, la mamma del terzo figlio Francesco Facchinetti. L’amore torna nella sua vita nel 1986 quando incontro Giovanna Lorenzi. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che, tre anni dopo dal loro primo incontro, decidono di sposarsi.

Un grande amore quello tra Roby Facchinetti e la moglie Giovanna Lorenzi suggellato anche dalla nascita degli ultimi due figli del componente dei Pooh. In diverse occasioni Roby ha parlato con parole di grande amore ed affetto della moglie e compagna di vita, come quando in occasione del suo compleanno le ha scritto: “la tua età è la tua vera forza. Buon compleanno amore mio da una vita”.

Roby Facchinetti e la moglie Giovanna Lorenzi: dall’incontro al matrimonio

Giovanni Lorenzi non è solo la moglie di Roby Facchinetti, ma anche la sua musa e una delle colonne portanti della sua vita. La voce dei Pooh è innamorato pazzo di lei e durante una intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo ha raccontato: “lei mi ha riportato con i piedi per terra ed è una grande cosa”. Non solo, il tastierista sempre parlando della moglie Giovanna Lorenzi ha precisato: “è una grande donna, moglie meravigliosa e mamma stupenda”.

All’inizio della loro relazione però c’era chi non credeva al loro amore. Il motivo? La donna era ancora legata ad un altro uomo e per questo motivo Roby e Giovanna sono dovuti scappare in Scozia per sposarsi. “Siamo andati a sposarci in Scozia e poi a distanza di anni civilmente anche a Bergamo” – ha detto la voce dei Pooh che ha concluso dicendo sulla moglie – “non riesco ad immaginarmi una vita senza di lei. Ha saputo darmi equilibrio”.

