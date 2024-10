Giovanni Minoli a La Volta Buona: “Stefano De Martino? Riesce a fare sempre meglio…”

Una grande fetta dello spettacolo italiano entra nel salotto de La Volta Buona con Giovanni Minoli: giornalista e autore televisivo che ha scritto pagine indelebili del piccolo schermo e non solo. Caterina Balivo parte proprio da un riferimento ad una delle trasmissioni di maggior successo del conduttore. “Mixer? Il titolo me lo suggerì mia moglie, io volevo una cosa tecnologica che non avesse riferimento alle rotative ma che si riferisse alla tv. E Matilde mi propose appunto Mixer come titolo. Chiaramente non è stata brava solo su questo, ma in tante altre cose. E’ l’unica donna cavaliere del lavoro del settore audiovisivo… Siamo sposati da 50 anni!”.

Sempre parlando del matrimonio con sua moglie Matilde Bernabei, Giovanni Minoli ha aggiunto: “Se ci sono mai stati alti e bassi? Altrochè, io dico sempre che un matrimonio è come il giro d’Italia; non è importante vincere tutte le tappe ma arrivare fino a Milano”. L’attenzione del giornalista è poi tornata sul contesto televisivo con un commento a proposito del passaggio di testimone tra Amadeus e Stefano De Martino al timone di ‘Affari Tuoi’. “Naturalmente il conduttore è un valore aggiunto su un format già bello strutturato. Amadeus era un grande sociologo, però il format è fortissimo e quindi funziona”. Il giornalista ha poi aggiunto: “Anche Stefano De Martino è bravo, poi vedo che ha studiato molto; ha ripreso molti degli atteggiamenti che Amadeus aveva esaltato e lui con una chiave più giovane riesce a fare sempre meglio”.

Giovanni Minoli, da ‘Un Posto al Sole’ a ‘Quelli della notte’: le perle dell’autore televisivo

Giovanni Minoli – sempre a La Volta Buona – ha ricordato come agli albori di ‘Un posto al sole’, nessuno sembrava voler investire. A tal proposito, l’autore ha rivelato un retroscena che ha ‘salvato’ la soap opera. “Nessuno capiva cosa volessimo fare, solo il commissario delle Ferrovie capì, mi disse: ‘Io ti do un miliardo ma voglio che uno dei personaggi sia un pendolare che viene a lavorare a Napoli e voglio che il treno sia pulito’. Aveva capito tutto”.

Altra perla di Giovanni Minoli è senza dubbio ‘Quelli della notte’, programma iconico del 1995 condotto dal grande Renzo Arbore. “Ci sono tante anime dentro ‘Quelli della notte’, noi abbiamo riscoperto le radici locali. Tutti i personaggi erano italiani ed esprimevano una regione; facendo satira abbiamo dimostrato di non aver bisogno di imparare niente. Grazie a Renzo Arbore il programma è diventato come piaceva ad entrambi, un programma da conservare”.

