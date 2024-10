Giovanni Pernice, maestro di Ballando con le stelle 2024: i successi in carriera

Giovanni Pernice è uno dei nuovi maestri di Ballando con le stelle 2024 e l’impatto nel dance show di Rai 1 è stato devastante. Non solo sta ben figurando al fianco di Bianca Guaccero, piazzandosi sempre in alto in classifica e conquistando ampi consensi tra giuria e pubblico, ma sta anche accendendo i riflettori del gossip su una papabile liaison sentimentale con la sua partner di danza. Il suo nome è sulla bocca di tutti, ma in molti forse non conoscono la sua brillante carriera nel mondo del ballo, oltre alla notorietà di cui gode nel Regno Unito.

Nato nel 1990 e di origini siciliane, Giovanni Pernice coltiva sin da subito uno spiccato interesse per la danza al punto da trasferirsi a Bologna da adolescente per inseguire questo sogno ed affinare la tecnica. Tantissimi i prestigiosi traguardi raggiunti in carriera: non solo è membro della Federazione Italiana Danza Sportiva, ma nel 2012 è stato anche campione italiano nella disciplina di danze latino-americane. Inoltre, come prima accennato, è piuttosto famoso nel Regno Unito avendo partecipato a Strictly Come Dancing, versione inglese di Ballando con le stelle.

Giovanni Pernice e Bianca Guaccero: ampi consensi e l’ipotesi di un flirt in corso

Giovanni Pernice quest’anno brilla in Italia a Ballando con le stelle 2024, e lo fa al fianco di Bianca Guaccero. La prima esperienza nel dance show come ballerino e maestro si sta rivelando estremamente positiva, frutto anche del feeling instaurato con la sua partner e che ha portato entrambi ad eccellere di settimana in settimana. Le classifiche delle precedenti puntate parlano chiaro e li vedono sempre ai vertici, ma non sono solo tecnicamente bravi: l’affiatamento mostrato in pista ha conquistato pubblico e giuria e già si vocifera di un presunto flirt in corso.

Sebbene entrambi non ne abbiano parlato, il gossip circola e in molti vedono in loro una potenziale nuova coppia. Ad aggiungere ulteriore pepe alla questione è il settimanale Oggi, che ha rivelato di un viaggio “top secret” dei due a Londra: entrambi assicurano di essere sbarcati in terra britannica per preparare un’esibizione molto importante, ma in molti sospettano che dietro la loro “fuga” possa esserci dell’altro. E intanto, tra di loro, l’intesa cresce sempre più.