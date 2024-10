Chi è Giulia: l’ex fidanzata di Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato è entrato nella casa del Grande Fratello 2024 da single instaurando immediatamente un rapporto speciale con Shaila Gatta che, poi, si è allontanata scegliendo di approfondire la conoscenza con Javier Martinez. Lorenzo, tuttavia, ha ammesso di provare un interesse nei confronti della ballerina ma di non essersi esposto sia per paura ma anche perché sa di non potersi impegnare in una relazione stabile come quella che sogna l’ex velina di Striscia la Notizia. Durante il confronto con Shaila, infatti, Lorenzo ha ammesso di aver voglia di divertirsi dopo aver vissuto una storia importante.

Nella casa, tra una chiacchiera e l’altra, Lorenzo ha anche parlato d’amore facendo riferimento all’ex fidanzata. La ragazza dovrebbe chiamarsi Giulia ma di lei non ci sono informazioni perché Lorenzo, finora, ha evitare di fare riferimenti espliciti. Tuttavia, i due sarebbero rimasti in buoni rapporti perché, come fa sapere il portale Anticipazioni Tv.

Lorenzo Spolverato e le parole sull’ex fidanzata

Lorenzo Spolverato ha parlato d’amore all’interno della casa del Grande Fratello 2024 lasciandosi andare anche a dichiarazioni che hanno scatenato polemiche. “Io la mia ex non la volevo vedere tanto tanto felice, dico la verità”, le parole di Lorenzo che, però, non ha rivelato il nome della ex in questione. “Meglio dire la verità, lei era una bella ragazza, bella dentro anche. Bella che passi e la noti e vuoi conoscerla, da ragazzo single io lo penserei. Metti caso sono con lei, Javier la nota, vuole conoscerla, leone com’è lui”, ha poi aggiunto.

Spolverato, tuttavia, finora non si è molto sbottonato sulle sue ex storie d’amore ma potrebbe farlo nel corso della nuova puntata del Grande Fratello 2024 in onda questa sera. Nel raccontare la sua storia, Lorenzo potrebbe aprire anche il suo cuore e parlare di quelle che sono state le storie più importanti.