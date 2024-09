Chi è Giulia Ciaccio, amica di Michael Castorino

Michael Castorino è tra i concorrenti nip del Grande Fratello 2024 e il suo nome ha già scatenato la curiosità del pubblico per le sue passate partecipazioni ad alcuni spot pubblicitari. Della vita privata di Michael Castorino non si sa molto e, ad oggi, non si sa se sia o meno fidanzato. Tuttavia, nella sua vita, da diversi anni, c’è una persona davvero importante che, non solo è un’amica, ma anche una collega con cui condivide la passione per il lavoro.

Maria Vittoria Minghetti: chi è la concorrente del Grande Fratello 2024/ Medico estetico e...

Lei si chiama Giulia Ciaccio ed è la Ceo de “Il mondo di MeG”, un’agenzia che, come si legge sul sito ufficiale, si “occupa di animazione per bambini: feste di compleanno, spettacoli, animazione per eventi, matrimoni, battesimi, comunioni, cene aziendali, pigiama party, eventi aziendali e baby sitting”.

Clayton Norcross, chi è l’ex moglie Andrea Sulzbacher/ “Siamo stati sposati per 4 anni, poi…”

Giulia Ciaccio e il riconoscimento di Forbes

Legati da una profonda amicizia, Giulia Ciaccio e Michael Castorino hanno deciso di unire le loro passione fondando “Il mondo di Mega”. Sul sito ufficiale dell’agenzia si legge: “‘Il Mondo di MeG’’ nasce dalla profonda amicizia che lega Michael e Giulia. Dopo il conseguimento della laurea di una e gli studi teatrali dell’altro, uniti dalla comune passione per i bambini decidono, dopo anni di esperienza nel campo dell’animazione, di creare un progetto tutto loro in cui portare e condividere le loro apprezzate capacità, idee e il loro amore per i bambini”.

Genitori Luca Calvani:"È stato un dolore immenso"/ "Dopo la morte di mamma papà sfiorì lentamente"

Giulia Ciaccio, recentemente, ha conquistato un importante riconoscimento da parte di Forbes che l’ha inserita tra le 100 leader vincenti. “Il duro lavoro, il sacrificio e la dedizione ripagano sempre. È un grandissimo traguardo e un incredibile onore. Grazie. Forbes 2024: 100 leader vincenti. Ed io, sono tra queste“, ha scritto su Instagram,