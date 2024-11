Nella giornata di oggi Eleonora Daniele sarà ospitata nel salottino del programma ‘La volta buona’ dove si racconterà alla conduttrice – sempre Caterina Balivo – parlando (tra le altre cose) anche del suo amore ormai diventato eterno per Giulio Tassoni: al suo fianco dall’ormai lontano 2002, ha saputo offrirle una vera e propria ancora di sicurezza che le ha permesso – questa volta nel 2015 – di superare la morte prematura del fratello Luigi al quale Eleonora Daniele era legata al punto da considerarlo quasi un figlio e da dedicargli il suo secondo libro, ‘Quando ti guardo negli occhi’.

Al fratello della conduttrice ed attrice e alla sua triste storia abbiamo – comunque – dedicato un articolo a parte e qui vorremmo soprattutto soffermarci sulla figura di Giulio Tassoni, indagando e scoprendo assieme a voi tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata e sulla carriera – rispondendo, insomma, alla domanda ‘chi è‘ – partendo dalla cosa più importante che possiamo anticiparvi: sul suo conto (infatti) non sappiamo praticamente nulla che non sia legato a pochissime informazioni sul lavoro e all’amore per la ‘sua’ Eleonora.

Di fatto di Giulio Tassoni non sappiamo neppure quando o dove sia nato, con l’unica importante notizia sul suo passata legata al fatto che si tratta di un lontano discendente dello scrittore seicentesco Alessandro Tassoni – al quale oggi è dedicato addirittura un premio letterario voluto da alcune associazioni culturali del modenese – che gli ha fatto guadagnare il titolo di Conte; mentre è certo che non sia in alcun modo legato alla famiglia Tassoni fondatrice dell’omonima azienda che produce bevande e che attualmente è impegnato come imprenditore nel campo farmaceutico e cosmetico.

Giulio Tassoni e la conduttrice si sono conosciuti per la prima volta durante una serata al Piper di Roma, ma avrebbero dedico di iniziare a frequentarsi assiduamente dopo che la vita li ha portati per caso assieme a cena di un amico comune: da quel momento sono diventati insereparabili, tanto da frequentarsi per ben 16 anni prima di convolare a nozze – nel 2019, con l’accompagnamento canoro niente meno che di Al Bano – e di dare alla luce (l’anno successivo) la loro primogenita Carlotta; per ora figlia unica ma con il fermo desiderio – confessato dalla stessa Daniele – di dargli prima o poi un fratellino o una sorellina.