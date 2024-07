Giuseppe Conte vs Gramellini/ “Io in prima pagina per un lapsus su Matteotti, una bacchettata sulle mani”

Giuseppe Conte è stato bacchettato negli scorsi giorni per una gaffe sicuramente involontaria, avvenuta in occasione della festa Anpi di Bologna. Ha presenziato sul palco dell’evento è nell’occasione ha spiegato che “Giacomo Matteotti venne ucciso a Bologna nel 2026”. Uno scivolone che è stata ripreso dalle principali testate nazionali a cominciare dal Corriere della Sera, che nell’edizione odierna, 4 luglio 2024, ha pubblicato in prima pagina un editoriale a firma del noto Massimo Gramellini dal titolo “Il Conte di Sangiuliano”, con riferimento appunto alla gaffe dell’ex presidente del consiglio e ad alcuni strafalcioni recenti del ministro della cultura del governo Meloni.

Crisi M5s, Grillo verso ‘amnistia’ agli espulsi 5Stelle/ Da Lezzi a Morra, gli scenari: Conte ‘commissariato’

Giuseppe Conte ha voluto rispondere a Gramellini e attraverso la propria pagina Instagram ha pubblicato un post in cui si legge: “Amici, oggi sono in prima pagina sul Corriere della Sera! Ma non illudetevi”, aggiunge l’ex premier precisando che non è stato messo nella home del quotidiano di via Solferino per le iniziative del Movimento 5 stelle contro l’autonomia differenziata o la mozione sul riconoscimento dello Stato di Palestina, ma per appunto il riferimento all’episodio dell’Anpi.

Luigi Di Maio: “Conte ha tolto l’anima al M5s”/ “Snatura Movimento e non cambia”. Di Battista: “parla lui…”

GIUSEPPE CONTE VS GRAMELLINI: “MI HA BOCCIATO IN STORIA”

A riguardo Giuseppe Conte spiega che “Gramellini sul primo giornale d’Italia riserva tutto lo spazio a sua disposizione per bocciarmi in storia, con una bacchettata sulle mani”. Il numero uno dei grillini ha quindi ricordato il suo intervento di scena lo scorso 1 luglio, in cui appunto è incappato in un palese lapsus ‘dicendo che “nel 2026 c’è stato qui a Bologna l’attentato a Matteotti, poi c’è stato lo scioglimento dei partiti’”.

Per Giuseppe Conte si è trattato semplicemente di una distrazione ma Gramellini ”ipereccitato dalla possibilità di riversarsi sulla tastiera e di puntarmi contro l’indice al fine di non farmi passare neppure “l’esame di terza media”, mi ha ricordato che del delitto Matteotti ‘quest’anno all’insaputa di Conte si commemora il centenario’”.

Flop M5s Europee: Giuseppe Conte verso dimissioni?/ Grillo, stop due mandati e ipotesi Appendino: gli scenari

GIUSEPPE CONTE VS GRAMELLINI: “SI FACEVA TROPPA FATICA A…”

Conte ha quindi invitato l’editorialista del Corriere della Sera a rivedere il video del suo intervento a Bologna in cui ricordava proprio il centenario del delitto di Matteotti o eventualmente basta andare sul web e con una breve ricerca scoprire tutte le iniziative pubbliche a cui lo stesso ex presidente del consiglio ha preso parte negli ultimi mesi proprio per celebrare il delitto del noto antifascista. “Troppa fatica fare il giornalista con onestà e scrupolo professionale – attacca Conte – analizzare il video per intero e posare, in alcuni salottini, la bacchetta”.

E ancora: “Troppa fatica pretendere da un giornalista, di fronte a un evidente lapsus (“anno 2026”), lo sforzo di mettere insieme i vari indizi che pure io stesso avevo disseminato (“qui a Bologna”; “attentato” e non “delitto”; “poi c’è stato lo scioglimento dei partiti”), per pervenire alla conclusione a cui altri sono arrivati autonomamente, dimostrando onestà intellettuale ed elementare conoscenza della storia”, con riferimento all’attentato avvenuto proprio a Bologna ai danni di Benito Mussolini nel 1926.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Conte (@giuseppeconte_ufficiale)













© RIPRODUZIONE RISERVATA