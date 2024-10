Giuseppe Oricci e Emanuela Folliero sono più innamorati che mai da quel fatidico 26 settembre del 2018, giorno del loro matrimonio. Un grande amore per la conduttrice ed ex “signorina buonasera” di Rete 4 che non ha mai smesso di credere nell’amore dopo la fine della lunga storia d’amore con con il batterista dei Pooh Stefano D’Orazio e l’ex marito Enrico Mellano, imprenditore e padre del figlio Andrea. L’incontro con Giuseppe Pino Oricci però è stato quello decisivo, l’incontro della vita. “Mi ha chiesto di sposarlo il giorno del nostro anniversario, davanti ai nostri figli con un mega mazzo di rose rosse” – ha raccontato Emanuela Folliero parlando della proposta di matrimonio ricevuta dal marito Pino Oricci.

Jessica Morlacchi ‘minaccia’ di abbandonare il Grande Fratello 2024/ “Non voglio ammalarmi”, si ritira?

Ma come si conosciuti Emanuela e il marito Giuseppe Oricci? A rivelarlo dalle pagine del settimanale Chi è stata proprio la conduttrice: “quando l’ho conosciuto ero single, mi è piaciuto subito, soprattutto fisicamente. Sono stata io a volerlo conoscere e da allora non ci siamo più lasciati”.

Chi è Giuseppe Oricci, detto Pino, il marito di Emanuela Folliero

Un vero e proprio colpo di fulmine quello scattato tra Giuseppe Oricci ed Emanuela Folliero. Dal primo istante in cui si sono guardati è scattata la scintilla che li ha portati poi al grande amore. Un sentimento che la coppia ha suggellato con un matrimonio celebrato nel 2018. I due si sono conosciuti in Sardegna e a fare il primo passo è stata proprio la conduttrice incuriosita dalla strana ordinazione di lui: 6 caffè! “Li bevi tutti tu?” è stata la domanda di Emanuela e poi tra i due è iniziato tutto.

Stefano D’Orazio, come è morto? Fu l'ex fidanzato di Emanuela Folliero/ Lei: "Ecco cosa mi scriveva..."

Ma chi è Giuseppe Oricci, il marito di Emanuela Folliero? Chiamato dagli amici Pino, il marito della bellissima Folliero è un imprenditore e non lavora nel mondo della televisione né tantomeno in quello dello spettacolo. Proprio come la moglie anche lui in passato ha vissuto un’altra importante relazione da cui ha avuto un figlio di nome Alessandro affetto dalla sindrome di Asperger. Una bella famiglia unita ed allargata che vive il proprio sentimento con grande riservatezza.