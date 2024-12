Gli Aristogatti, l’ultimo film approvato direttamente dal grande Walt Disney

Martedì 31 dicembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, il film d’animazione del 1970 intitolato Gli Aristogatti. Considerato uno dei grandi classici Disney, vede alla regia Wolfgang Reitherman, cineasta che ha curato anche le riprese de La bella addormentata nel bosco (1959), La spada nella roccia (1963) e Il libro della giungla (1967).

La pellicola è stata l’ultima approvata direttamente dal grande Walt Disney e i disegni sono stati realizzati da 5 dei “Nine Old Men”, ovvero gli animatori storici della Walt Disney Company.

Le musiche del film Gli Aristogatti hanno invece la firma del compositore George Bruns, che collabora con il regista anche ne La bella addormentata nel bosco (1959), La spada nella roccia (1963) e Il libro della giungla (1967). Le voci originali sono quelle di: Phil Harris, che aveva già doppiato l’Orso Baloo ne Il libro della giungla (1967); Eva Gabor, doppiatrice anche di Miss Bianca ne Le avventure di Bianca e Bernie (1977); infine, Sterling Holloway, doppiatore di Winnie the Pooh ne Le avventure di Winnie the Pooh (1977) e di Kaa ne Il libro della giungla.

Per il doppiaggio italiano, invece, le voci sono di Renzo Montagnani, Melina Martello, Gianna Spagnulo, Emanuela Rossi, Riccardo Rossi e Cinzia De Carolis.

La trama del film Gli Aristogatti: micini che ereditano una fortuna

Gli Aristogatti inizia con la bella gatta Duchessa che diventa mamma di 3 dolci gattini. Questo evento rende estremamente felice l’anziana padrona di casa, che non ha altri affetti se non i suoi adorati felini. Proprio per questo motivo, la donna facoltosa decide di destinare tutta la sua fortuna ai gatti, innescando le gelosie di Edgar, il maggiordomo di casa che da tempo sogna di entrare in possesso dei beni della donna.

Così, l’uomo escogita un piano per mettere le mani su queste ricchezze, e i gattini vengono storditi e buttati per strada, in modo che non riescano più a ritornare a casa.

Per fortuna vengono aiutati da un simpatico gatto di nome Romeo, colpito dalla bellezza di Duchessa, che si propone come guida per riaccompagnarli alla loro dimora.

Inizia così per loro un avventuroso viaggio e, finalmente, riescono a tornare a casa. Il maggiordomo, però, non è disposto a darsi per vinto e nuovamente cerca di liberarsi dei gattini.

Per fortuna l’aiuto di Romeo e del topo Groviera gli impedirà di far loro del male e Romeo rimarrà a vivere con la sua nuova famiglia, diventando a sua volta erede della donna.