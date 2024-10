Questa sera, venerdì 25 ottobre, a Tale e quale show 2024 riscopriamo Grace Jones, icona giamaicana della musica disco-pop, imitata da Kelly Joyce Joice. Ma chi è e cosa sappiamo sulla classe 1948? Per raccontare la sua carriera, basti pensare che alla fine degli anni novanta è stata inserita all’ottantaduesimo posto nella VH1 100 Greatest Women of Rock and Roll. Nata in Giamaica, si è trasferita prima a New York e poi a Parigi, dove ha costruito un’immagine di top model senza eguali.

Ha convissuto con la collega Jerry Hall e Jessica Lange, indossando marchi prestigiosi come Yves Saint Laurent, Azzedine Alaïa, Kenzo Takada e posando per grandi fotografi tra cui Helmut Newton e Guy Bourdin. Nel corso degli anni, Grace Jones diventa un personaggio carismatico, anche dal punto di vista estetico. La sua arte diventa il viatico per lanciare messaggi forti e discussi. A lei viene attribuita la frase “Se sei un uomo forte, sei un professionista. Se sei una donna forte, sei una stron*a”.

Grace Jones, una grande carriera tra moda, musica e cinema

Con la sua vita e il suo stile Grace Jones ha ispirato molti; tanti gli esperimenti sul concetto di genere e razza, frutto di una libertà artistica guadagnato con sudore e talento. Tra i suoi album più famosi come non citare Warm Leatherette (1980), Nightclubbing (1981) e Slave to the Rhythm (1985). Mentre sul fronte cinema, ha recitato al fianco di Arnold Schwarzenegger, ma ha anche preso parte al cast del film di James Bond 007 – Bersaglio mobile (1985) e nel film cult Vamp (1986).

Tutti ruoli che le sono valsi grandi riconoscimenti dagli addetti ai lavori e del pubblico. Una parte rilevante la ebbe anche agli inizi degli anni novanta nella pellicola con Eddie Murphy, Il Principe delle Donne, lavorando anche alla colonna sonora. Dal punto di vista sentimentale, è stata legata a diversi uomini, tra cui il fotografo Jean-Paul Goude, l’attore svedese Dolph Lundgren e Sven-Ole Thorsen dopo aver dichiarato di prediligere l’amore libero.