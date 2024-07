Grande Fratello 2024, ex di Temptation Island tra i concorrenti? “Mi piacerebbe”/ La lista con i 20 nomi

Manuel Maura tra i concorrenti del Grande Fratello 2024 dopo Temptation Island?

Manca sempre meno alla partenza del Grande Fratello 2024. Alfonso Signorini è da tempo a lavoro sulla prossima edizione del reality che sarà caratterizzato dall’ingresso di oltre 20 nuovi concorrenti, tra i quali potrebbe esserci anche un discusso volto di Temptation Island. Stiamo parlando di Manuel Maura, fidanzato di Francesca Sorrentino, la cui storia si è conclusa nel programma per poi riprendere qualche mese dopo. Ad oggi i due si sono nuovamente lasciati e tra le critiche del web.

Intervistato dal settimanale Mio, Maura si è espresso proprio sulla possibilità di partecipare al Grande Fratello, dichiarandosi disponibile: “Se mi chiedessero di partecipare al GF, direi di sì, non sono ipocrita e mi piacerebbe. Avrei anche modo di far conoscere Manuel come persona e non in relazione alla coppia come, invece, è successo a Temptation Island…”

Chi sono i 20 papabili concorrenti del Grande Fratello 2024

Manuel Maura è, dunque, un papabile concorrente del Grande Fratello 2024 e potrebbe parlare della sua storia anche nella Casa di Cinecittà, così come d’altronde accaduto nella scorsa edizione con Mirko e Perla. Al momento, come ricorda Blogtivvù, sono ventuno i nomi nella lista dei possibili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello.

Partiamo da Cristiano Iovino, finito al centro del gossip della rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti; Garance Authiè, modella e flirt di Fedez; l’attore ed ex tronista di Uomini e Donne Jonas Berami. E ancora: Cristina Plevani, Nicola Tedde, Jonathan Kashanian, l’ex tronista di Uomini e Donne Brando Ephrikian, l’attrice Vera Gemma, Paola Barale, Jasmine Carrisi, Viola Valentino, Nadia Rinaldi, Federico Chimirri, Giulia Cavaglià, Sara Croce, Margherita Zanatta, Victor Quadrelli, un attore della prima stagione di Mare Fuori, Matteo Sinet e il già citato Manuel Maura.

